Cột khói cao cùng tiếng nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Venezuela

(VTC News) -

Cột khói lớn cùng nhiều trực thăng được nhìn thấy trên bầu trời Venezuela. (Video: X/David)

Tờ Reuters dẫn lời nhân chứng có mặt tại hiện trường đưa tin họ đã nhìn thấy máy bay và nghe thấy tiếng ồn lớn cùng ít nhất cột khói bốc lên ở thủ đô Caracas của Venezuela vào rạng sáng ngày 3/1 (giờ địa phương). Tại khu vực phía Nam, gần một căn cứ quân sự lớn ghi nhận tình trạng mất điện.

Nhiều báo cáo địa phương cũng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ tại căn cứ không quân và trung tâm liên lạc - những cơ sở quân sự hoặc chính phủ được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trong video lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy nhiều máy bay trực thăng bay lượn trên Caracas, dù vẫn chưa rõ liệu chúng có phải là máy bay trực thăng của Mỹ hay không.

Hiện tại, chính phủ Venezuela chưa lên tiếng về sự việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần hứa hẹn sẽ tiến hành chiến dịch trên bộ ở Venezuela, trong bối cảnh nỗ lực gây sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro từ chức, bao gồm việc mở rộng biện pháp trừng phạt, tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực và hơn hai chục cuộc tấn công vào tàu thuyền bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy ở Thái Bình Dương và biển Caribe.

Trong tuần qua, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Mỹ tập kích và phá hủy một bến tàu nghi là nơi neo đậu của các phương tiện chở ma túy ở Venezuela.

"Đã xảy ra vụ nổ lớn ở bến tàu, nơi họ chất ma túy lên các phương tiện. Chúng tôi đã tập kích tất cả tàu thuyền chở ma túy và cả khu vực đó. Địa điểm này không còn tồn tại", ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ đó là chiến dịch do quân đội Mỹ hay Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) thực hiện. Bên cạnh đó, lãnh đạo Mỹ không tiết lộ bến tàu này ở vùng nào của Venezuela và chỉ nói rằng nó "nằm dọc bờ biển".