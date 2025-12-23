AP: Nga sơ tán gia đình các nhà ngoại giao khỏi Venezuela

(VTC News) -

Một quan chức tình báo châu Âu cho biết với AP hôm 22/12 rằng Bộ Ngoại giao Nga đã rút người thân của các nhà ngoại giao, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, khỏi Venezuela kể từ 19/12.

Theo nguồn tin, giới chức Nga đang đánh giá tình hình tại Venezuela với nhận định “rất ảm đạm”.

Nguồn tin cho biết, sáng 22/12, hơn 10 phương tiện mang biển số ngoại giao được ghi nhận đỗ trước Đại sứ quán Nga tại Caracas, song không thấy nhân viên ra vào khuôn viên. Đến đầu giờ chiều, các phương tiện này đã rời đi. Cả Nhà Trắng lẫn Điện Kremlin đều không phản hồi trước yêu cầu bình luận của AP.

Lối vào đại sứ quán Nga ở Caracas đang trong quá trình sửa chữa. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết ông điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, người bày tỏ sự ủng hộ của Moskva với Caracas.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Hải quân John Phelan tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Nhà Trắng cho biết cuộc họp nhằm chuẩn bị cho một “thông báo quan trọng”, trong đó có thể liên quan đến một sáng kiến đóng tàu mới.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Tuần duyên Mỹ tiếp tục theo dõi và truy đuổi các tàu chở dầu bị trừng phạt tại vùng biển Caribe. Tính đến 22/12, các tàu tuần duyên ngày thứ hai liên tiếp bám theo một tàu chở dầu bị cáo buộc treo cờ giả và đang chịu lệnh thu giữ theo phán quyết tư pháp của Mỹ. Đây là tàu thứ ba bị nhắm tới trong những ngày gần đây, thuộc nhóm mà chính quyền ông Trump gọi là “hạm đội bóng tối” của Venezuela – các tàu được cho là dùng để né tránh lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu.

Hôm 20/12, Mỹ thu giữ tàu chở dầu Centuries treo cờ Panama, sau vụ chặn giữ tàu Skipper, cũng mang cờ Panama, vào ngày 10/12. Washington cáo buộc cả hai tàu này tham gia vận chuyển dầu thô của Venezuela qua vùng biển quốc tế.

Người dân địa phương cho biết hoạt động dầu khí suy giảm rõ rệt so với trước đây, khi nền kinh tế phụ thuộc dầu mỏ của Venezuela từng sản xuất ít nhất gấp đôi mức khoảng 1 triệu thùng/ngày hiện nay. Những hình ảnh quen thuộc như hàng loạt tàu chở dầu neo đậu ngoài vịnh hay các hoạt động ăn mừng cuối năm của thủy thủ đoàn nay gần như không còn.

Các hoạt động chặn giữ tàu dầu chỉ là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của chính quyền Trump nhằm vào các phương tiện liên quan đến Venezuela. Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết từ đầu tháng 9 thực hiện hàng chục chiến dịch nhằm vào các tàu nhỏ ở Caribe và phía đông Thái Bình Dương, với cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy.