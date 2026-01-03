Tổng thống Trump cập nhật toàn cảnh Mỹ tấn công Venezuela, bắt Tổng thống Maduro

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ có thể đã tiêu diệt nhà lãnh đạo Venezuela Maduro trong chiến dịch nếu cần thiết. “Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra”, ông Trump nói. “Ông ta đang cố gắng tìm một nơi an toàn. Nơi an toàn đó được làm bằng thép, và ông ta không thể đến được cửa vì lực lượng của chúng tôi hành động quá nhanh”, ông Trump nhắc lại việc quân đội Mỹ "đã nhanh chóng vượt qua sự kháng cự", đồng thời cũng lưu ý rằng "đã có rất nhiều sự kháng cự". Tổng thống Trump: Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela

Mỹ triển khai hơn 150 máy bay để bắt giữ ông Maduro Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã mô tả chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro là chiến dịch quy mô lớn, được lên kế hoạch tỉ mỉ, mất nhiều tháng chuẩn bị và nhiều giờ thực hiện trên thực địa. Ông Caine mô tả nhiệm vụ này là sự hợp tác giữa tất cả các nhánh của quân đội và các cơ quan tình báo. "Điều đó bao gồm việc theo dõi ông Maduro để "hiểu rõ cách ông ta di chuyển, nơi ông ta sống, nơi ông ta đi du lịch, ăn gì, ta mặc gì", tướng Caine nói. Trước đó, CIA đã cử một nhóm nhỏ đến Venezuela vào mùa hè để theo dõi sát sao các hoạt động của ông Maduro. Ông Caine cho biết thêm, hơn 150 máy bay đã cất cánh từ 20 căn cứ khác nhau trên đất liền và trên biển khắp Tây bán cầu. Trong số đó có các trực thăng chở lực lượng giải cứu, bắt đầu chuyến bay đến Venezuela ở độ cao chỉ 30m so với mặt nước. "Các trực thăng đã đến khu nhà của ông Maduro vào khoảng 1 giờ sáng. Nỗ lực bắt giữ ông Maduro và vợ ông ta đòi hỏi nhiều "cuộc giao tranh, trước khi bay khỏi Venezuela vào khoảng 3 giờ 29 phút sáng", ông Caine cho biết. “Một trong những máy bay của chúng tôi đã bị trúng đạn, nhưng vẫn có thể bay được, và như Tổng thống đã nói trước đó, tất cả các máy bay của chúng tôi đều đã trở về căn cứ an toàn, và chiếc máy bay đó vẫn có thể bay được trong suốt phần còn lại của nhiệm vụ, khi chiến dịch diễn ra tại khu phức hợp”, ông Caine nói. Tướng Caine cũng nhấn mạnh vai trò của các đội tình báo trong việc hỗ trợ nhiệm vụ trong thời gian thực. “Các đội tình báo trên không và trên mặt đất của chúng tôi đã cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực cho lực lượng mặt đất, đảm bảo các lực lượng này có thể di chuyển an toàn trong môi trường phức tạp mà không gặp rủi ro không cần thiết", ông nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng lực lượng Mỹ đã gặp phải sự kháng cự khi rút khỏi Venezuela. Tổng thống Maduro và vợ sau đó bị đưa lên tàu USS Iwo Jima và đang trên đường đến New York. Trong chiến dịch tại Venezuela vào sáng 3/1, "một số ít binh sĩ bị thương do đạn và mảnh đạn, nhưng không ai bị thương nguy hiểm đến tính mạng" nguồn tin CNN cho hay. Tổng thống Donald Trump nói với Fox News rằng "một vài người đã bị trúng đạn. Nhưng họ đã trở lại và được cho là đang trong tình trạng khá tốt".

Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với Venezuela vẫn được duy trì sau khi ông Maduro bị bắt giữ. Ông Trump nói rằng Mỹ đang duy trì áp lực kinh tế và quân sự đối với Venezuela trong khi đánh giá các bước đi tiếp theo. “Điều rất quan trọng là lệnh cấm vận đối với toàn bộ dầu mỏ của Venezuela vẫn có hiệu lực hoàn toàn. Hạm đội Mỹ vẫn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, và Mỹ vẫn giữ mọi quyền lựa chọn quân sự cho đến khi các yêu cầu của Mỹ được đáp ứng đầy đủ hoàn toàn”, ông Trump nói. Ông Trump nói rằng việc lật đổ Maduro đánh dấu một bước ngoặt đối với Venezuela

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết chiến dịch đột kích xuyên đêm nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro được đặt tên là "Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối". Tướng Dan Caine phát biểu. “Chiến dịch được tiến hành một cách bí mật, chính xác và diễn ra trong những giờ phút đen tối nhất của ngày 2/1, là đỉnh điểm của nhiều tháng lên kế hoạch và diễn tập - một chiến dịch mà nói thẳng ra chỉ có quân đội Mỹ mới có thể thực hiện được”, Tướng Dan Caine nói.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công thứ hai vào Venezuela nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông cho rằng điều đó không còn cần thiết nữa sau khi lực lượng quân sự đã bắt giữ được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông trong một cuộc đột kích đêm trước đó. “Chúng tôi đã chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai nếu cần thiết nhưng giờ thì có lẽ không cần nữa”, ông Trump nói. Tổng thống Donald Trump đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela ngay sau khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt giữ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục "điều hành" Venezuela cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và khôn ngoan. Chúng tôi không muốn để người khác lên nắm quyền, rồi lại rơi vào tình trạng tương tự như những năm qua. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục "điều hành" đất nước này”. Ông Trump không đưa ra mốc thời gian cụ thể về việc quá trình chuyển giao quyền lực này sẽ kéo dài bao lâu. Tổng thống Mỹ cũng cho biết các công ty dầu mỏ Mỹ tham gia những dự án năng lượng quy mô lớn trị giá nhiều triệu USD tại Venezuela.

Tổng thống Donald Trump ca ngợi chiến dịch của Mỹ dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, gọi đó là một thành công và nhấn mạnh không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng. Ông Trump mô tả chiến dịch này là rất hiệu quả và cho biết nó có sự tham gia rộng rãi của lực lượng quân sự Mỹ. “Nếu các bạn chứng kiến ​​những gì tôi thấy đêm qua, các bạn sẽ rất ấn tượng. Tôi không chắc các bạn có bao giờ được chứng kiến ​​lại cảnh tượng đó nữa không, nhưng thật đáng kinh ngạc khi không một binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng và không một thiết bị quân sự nào của Mỹ bị mất mát”, ông nói. "Chúng tôi đã huy động rất nhiều trực thăng, nhiều máy bay, và rất nhiều người tham gia vào cuộc chiến đó", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Donald Trump ca ngợi những người tham gia thực hiện nhiệm vụ bắt giữ Tổng thống Maduro. “Không một quốc gia nào trên thế giới có thể đạt được những gì mà Mỹ đã đạt được ngày hôm qua, hay nói thẳng ra, chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ năng lực quân sự của Venezuela đã bị vô hiệu hóa khi các binh sĩ Mỹ, phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật, đã bắt giữ thành công ông Maduro trong đêm. Đèn ở Caracas hầu như tắt hết”, ông Trump nói. Tổng thống Donald Trump tổ chức họp báo tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Donald Trump đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo Venezuela bị Mỹ bắt giữ, Nicolas Maduro, trên tàu USS Iwo Jima. Ông Maduro, mặc bộ đồ thể thao màu xám của Nike, đang cầm một chai nước. Mắt của Maduro bị che bởi một tấm vải đen và có vẻ như ông đang đeo tai nghe cỡ lớn. Không rõ liệu Maduro có ở gần vợ mình, Cilia Flores, hay không. Hình ảnh ông Maduro trên tàu USS Iwo Jima.

Tổng thống Trump theo dõi trực tiếp cảnh lực lượng đặc nhiệm Mỹ Delta Force bắt giữ Tổng thống Maduro, nói rằng cảnh tượng đó trông như "chương trình truyền hình".

Nga, Trung Quốc lên án cuộc tấn công của Mỹ Bộ Ngoại giao Nga lên án điều mà họ gọi là “hành động vũ trang xâm lược Venezuela” của Mỹ, đồng thời gọi những “lý do” đưa ra để biện minh cho cuộc tấn công là “không thể chấp nhận”. "Chúng tôi tái khẳng định tình đoàn kết với người dân Venezuela và sự ủng hộ của chúng tôi đối với đường lối hành động của lãnh đạo Venezuela nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền của đất nước", tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga có đoạn. Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh khu vực Mỹ Latinh phải “duy trì là một khu vực hòa bình”. Trung Quốc cũng cực lực lên án hành động tấn công Venezuela, bắt Tổng thống Maduro của Mỹ. "Trung Quốc sốc và lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền và việc sử dụng vũ lực chống lại tổng thống của một nước" - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt khi đang ngủ Theo hai nguồn tin thân cận, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores bị lực lượng Mỹ bắt giữ khi họ đang ngủ tại nhà riêng trong căn cứ quân sự Fort Tiuna ở thủ đô Caracas. Theo quan chức Mỹ, cuộc đột kích do lực lượng đặc nhiệm Delta Force thực hiện và không gây ra bất kỳ thương vong nào cho phía Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ “can thiệp rất mạnh mẽ” vào ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela trong tương lai, khi ông Maduro không còn nắm quyền kiểm soát. Ngày 3/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi trích dẫn bản cáo trạng chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, buộc tội ông về tội danh khủng bố liên quan đến ma túy, thông đồng nhập khẩu cocaine vào Mỹ, tàng trữ vũ khí hạng nặng và thiết bị hủy diệt chống lại Mỹ.