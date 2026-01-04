Ông Trump nói Mỹ sẽ 'điều hành' Venezuela và bán dầu, ông Maduro được đưa đến New York

(VTC News) -

Phát biểu sau các cuộc tấn công vào Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ trực tiếp “điều hành” quốc gia Nam Mỹ này cho đến khi diễn ra một “quá trình chuyển tiếp phù hợp”.

Ông Trump cũng cho biết không loại trừ khả năng triển khai bộ binh, đồng thời bảo vệ quyết định chiến dịch quân sự dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông.

Ông Maduro được đưa đến New York. (Ảnh: CNN)

Phát biểu trước báo chí tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida hôm thứ Bảy, ông Trump nói: “Chúng tôi đã có mặt ở đó và sẽ ở lại cho đến khi một quá trình chuyển tiếp thích hợp có thể diễn ra. Về cơ bản, chúng tôi sẽ điều hành đất nước này cho đến khi việc chuyển giao đó được thực hiện".

Những tuyên bố này được đưa ra sau hàng giờ diễn biến căng thẳng, bắt đầu từ các thông tin về loạt vụ nổ tại thủ đô Caracas. Quy mô chiến dịch chỉ được làm rõ khi ông Trump xác nhận Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores đã bị bắt giữ.

Ông Trump cho rằng việc Mỹ “điều hành” Venezuela là vì lợi ích tốt nhất của Washington. “Chúng tôi muốn có những nước láng giềng tốt. Chúng tôi muốn sự ổn định xung quanh mình”, ông nói.

Theo ông Trump, một nhóm quan chức Mỹ sẽ tham gia điều hành Venezuela trong giai đoạn này, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Ông cũng cho biết các công ty dầu khí Mỹ sẽ tiến vào Venezuela, với sự yểm trợ của quân đội.

Liên quan kế hoạch khai thác dầu mỏ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ dự định bán các tài sản dầu khí bị tịch thu, với nguồn tiền thu được sẽ được phân bổ cho cả Venezuela và Mỹ.

Theo ông, một phần ngân sách sẽ dành hỗ trợ người dân Venezuela, bao gồm cả những người từng sinh sống tại quốc gia này; phần còn lại được Mỹ sử dụng như khoản “bồi hoàn” cho các thiệt hại mà Washington cho rằng đã phải gánh chịu từ Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù chưa nêu rõ ai sẽ trực tiếp quản lý Venezuela trong ngắn hạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã trao đổi với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez.

Ông nói thêm rằng danh sách các cá nhân được chỉ định tham gia điều hành sẽ sớm được công bố và phần lớn là những quan chức xuất hiện phía sau ông trong buổi họp báo.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố các tập đoàn dầu khí lớn nhất của nước này sẽ đầu tư hàng tỷ USD để sửa chữa hệ thống hạ tầng dầu mỏ mà ông mô tả là “bị hư hỏng nghiêm trọng” tại Venezuela, đồng thời bắt đầu hoạt động khai thác.

Ông cảnh báo quân đội Mỹ sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự thứ hai với quy mô lớn hơn, nếu cần thiết để bảo đảm việc triển khai kế hoạch.

Ông Trump và các quan chức Mỹ khẳng định chiến dịch quân sự không gây ra thương vong. Trước đó, trả lời chương trình Fox & Friends, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã theo dõi chiến dịch mà ông mô tả là “cực kỳ phức tạp”, ví như “đang xem một chương trình truyền hình”.

Bảo vệ quyết định của mình trước những nghi vấn về tính pháp lý, ông Trump cho rằng chiến dịch đã góp phần ngăn chặn ma túy xâm nhập vào Mỹ và lẽ ra cần được ghi nhận. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo chí rằng đây không phải là nhiệm vụ có thể thông báo trước cho các nghị sĩ, bởi việc này “sẽ gây nguy hiểm cho chiến dịch”.

Ông Maduro xuất hiện trong còng tay tại New York

Theo nguồn tin của CNN, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã rời máy bay sau khi hạ cánh xuống căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart, tại Newburgh (bang New York) vào ngày 3/1.

Hình ảnh và video do WCBS – kênh liên kết của CNN – ghi lại cho thấy ông Maduro mặc trang phục màu xám, bị còng tay và được hơn một chục đặc vụ liên bang mặc đồ đen áp giải khi bước xuống từ máy bay của chính phủ Mỹ.

Một quan chức liên bang Mỹ xác nhận Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã có mặt trên lãnh thổ Mỹ. Sau đó, ông dự kiến được trực thăng đưa về Manhattan (thành phố New York), trước khi bị chuyển tới Trung tâm giam giữ Metropolitan Detention Center.

Cơ sở giam giữ này từng là nơi tạm giam nhiều nhân vật nổi bật trong các vụ án liên bang lớn, trong đó có rapper Sean “Diddy” Combs và cựu Giám đốc điều hành sàn tiền số FTX Sam Bankman-Fried.

Theo kế hoạch, ông Nicolás Maduro sẽ ra hầu tòa tại tòa án liên bang ở Manhattan vào tuần tới, để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.