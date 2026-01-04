Hình ảnh Tổng thống Maduro bị áp giải, nói 'chúc mừng năm mới' từ nơi giam giữ

(VTC News) -

Ông Maduro nói 'chúc mừng năm mới' từ Mỹ.

Theo CNN, tài khoản phản ứng nhanh chính thức của Nhà Trắng đăng tải đoạn video được chú thích là “perp walk” – áp giải nghi phạm đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Đoạn video cho thấy ông Maduro mặc áo hoodie đen, đi dọc một hành lang trải thảm xanh có dòng chữ “DEA NYD”.

Trong video, ông Maduro nói với một người đứng gần đó: “Chúc mừng năm mới".

Ít phút sau, theo xác nhận của Sở Cảnh sát New York với CNN, ông Maduro được đưa tới Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, sau khi được trực thăng chở vào Manhattan và hộ tống bằng một đoàn xe của các lực lượng thực thi pháp luật.

Đây là cơ sở từng giam giữ nhiều nhân vật trong các vụ án liên bang nổi tiếng, trong đó có Sean “Diddy” Combs và Sam Bankman-Fried.

Ông Maduro dự kiến sẽ phải ra hầu tòa tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới, đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Trong khi đó, theo nhà phân tích pháp lý cao cấp của CNN Elie Honig, nhiều luật sư bào chữa hàng đầu đã bắt đầu tìm cách đại diện cho ông Maduro. Ông Honig cho biết vụ án có sức hấp dẫn đặc biệt đối với giới luật sư vì mức độ rủi ro rất cao, tính chất cực kỳ nổi bật trước công chúng, cũng như khả năng thân chủ có đủ nguồn lực tài chính để chi trả cho một đội ngũ pháp lý hàng đầu.

Ngoài ra, vụ việc nhiều khả năng sẽ đặt ra những lập luận pháp lý mới mẻ và phức tạp liên quan đến Hiến pháp Mỹ và luật pháp quốc tế, điều mà nhiều luật sư danh tiếng mong muốn được trực tiếp tranh luận trước tòa. Theo ông Honig, những vụ án có tính chất tương tự như thế này là “rất hiếm gặp” trong lịch sử Tư pháp Mỹ.

Venezuela khẳng định ông Maduro vẫn là "Tổng thống duy nhất"

Theo cập nhật của CNN, tại thủ đô Caracas, Venezuela, các nhóm dân sự vũ trang thân chính phủ, được gọi là “Colectivos Chavistas”, đã xuất hiện trên đường phố gần các tòa nhà chính phủ.

Đây là những nhóm bán quân sự từng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì quyền lực của ông Maduro, dù luật pháp Venezuela chỉ cho phép quân đội và cảnh sát mang vũ khí. Sự xuất hiện công khai của họ làm gia tăng lo ngại về bất ổn và bạo lực trong thủ đô.

Các binh sĩ đang canh gác khu vực xung quanh dinh tổng thống ở Caracas sau các vụ tấn công. (Ảnh: Miguel Gutiérrez/EPA)

Trong khi đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez ngày 3/1 khẳng định Tổng thống Nicolás Maduro vẫn là nguyên thủ hợp pháp và duy nhất của Venezuela.

Phát biểu này được đưa ra nhằm bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bà Rodríguez đã được tuyên thệ làm tổng thống lâm thời. Bà chỉ trích hành động của Mỹ, đồng thời yêu cầu Washington ngay lập tức trả tự do cho ông Maduro và vợ.

Phó Tổng thống Venezuela cũng cho biết Caracas sẵn sàng đối thoại và thiết lập quan hệ “tôn trọng lẫn nhau” với chính quyền Trump, coi đây là điều kiện duy nhất cho bất kỳ mối quan hệ song phương nào sau cuộc tấn công.

Trước đó, theo các thông tin được công bố, Mỹ không kích vào thủ đô Caracas rạng sáng thứ Bảy (3/1). Lực lượng đặc nhiệm Delta Force được cho là đột nhập khu dinh thự của ông Maduro, bắt giữ ông cùng phu nhân, sau đó đưa cả hai lên tàu USS Iwo Jima hướng về New York, nơi họ sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi công bố bản cáo trạng mới, mở rộng từ các cáo buộc từng được đưa ra đối với ông Maduro từ năm 2020.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành Venezuela” cho đến khi nước này có một quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình. Ông không ủng hộ khả năng lãnh đạo của nhân vật đối lập María Corina Machado, cho rằng bà không có đủ sự ủng hộ và uy tín trong nước.

Trong khi đó, theo các nguồn tin được dẫn bởi New York Times, ít nhất 40 người thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ. Caracas tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra các tổ chức quốc tế và yêu cầu triệu tập khẩn cấp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.