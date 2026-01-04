Ngắm vẻ mong manh của hoa cà rốt - 'hàng hiếm' giữa lòng Đà Lạt

Ngắm sắc trắng tinh khôi của cánh đồng hoa Cà Rốt giữa lòng Đà Lạt.
Trong ký ức của nhiều người, cà rốt chỉ là một loại rau củ quen thuộc, gắn với những sạp hàng ẩm ướt ở chợ, với bếp ăn gia đình, với những bữa cơm giản dị. Ít ai nghĩ rằng, từ loài rau lấy củ ấy, lại có thể mọc lên một loài hoa thanh mảnh, tinh tế và mang một vẻ đẹp rất khác.
Những ngày này, ở Đà Lạt, (tỉnh Lâm Đồng) hoa cà rốt đang vào mùa nở rộ, lặng lẽ bung cánh trên những luống đất đỏ bazan, khiến không ít người dừng bước vì ngạc nhiên. Loài hoa có kết cấu hao hao hoa Bồ Công Anh nhưng lại có kích thước lớn như hoa Cẩm Tú Cầu, du khách muốn săn được hoa này tại Đà Lạt phải khó gấp chục lần so với săn mây.
Hoa nhỏ, li ti, kết thành từng chùm như những chiếc ô tí hon, màu trắng ngà hoặc hơi ngả xanh, nhìn gần mới thấy rõ từng cánh mỏng manh xếp đều đặn quanh nhụy.
Mỗi năm một vài nhà vườn tại Đà Lạt sẽ trồng cây cà rốt theo phương pháp đặc biệt, dưỡng cho mọc hoa để lấy hạt giống, chuẩn bị cho mùa sau chứ không ưu tiên cho việc lấy củ. Vị vậy, cây cà rốt mới có dịp trổ bông.
Cả cụm hoa vươn lên từ thân cây cao và mảnh, tạo nên một dáng vẻ vừa giản dị vừa thanh thoát, giống như một loài hoa dại của cao nguyên hơn là hoa của một loại rau quen thuộc.
Việc trồng Cà Rốt ra bông và lấy hạt chủ yếu tập trung tại các nhà vườn ở khu vực Trại Mát (cách trung tâm Đà Lạt khoảng 7 km và xã Xuân Thọ, nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 11 km.
Thêm một điều khiến hoa cà rốt trở thành một loại "hàng hiếm" khó tìm vì thời gian ra nở và tàn của loài hoa này rất ngắn, chỉ trong vòng 7 ngày và còn phụ thuộc vào thời tiết. Hoa cà rốt khi tàn sẽ có một màu xanh đặc biệt.
Ở Đà Lạt, nơi khí hậu mát mẻ quanh năm, cà rốt được trồng khá phổ biến. Nhưng không phải vườn nào cũng để cây trổ hoa. Vì thế, mỗi khi vào mùa, những luống cà rốt nở hoa trở thành một điểm dừng chân bất ngờ với người đi đường, với du khách, thậm chí với cả người dân địa phương.
Trong bối cảnh Đà Lạt vốn đã quá quen với những mùa hoa nổi tiếng, sự xuất hiện lặng lẽ của hoa cà rốt giống như một nốt trầm, không ồn ào nhưng đủ để tạo nên một cảm xúc khác.
Ngọc Anh (du khách đến từ Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: "Các bạn của em biết đến loài hoa này vẫn hay nói với nhau , muốn săn và check-in được cánh đồng hoa cà rốt đúng vào dịp nở thì còn tuỳ thuộc vào "nhân phẩm" của người đó, muốn chắc chắn chỉ có "kết thân" với chủ nhà vườn để xin số điện thoại".
"Hôm nay em thật sự may mắn khi lần đầu tiên trong đời được chiêm ngưỡng và check-in được vườn hoa Cà Rốt tại thôn Đá Quý (Xã Xuân Thọ). Những luống hoa cao ngang đầu, trắng muốt nhẹ nhàng là điều kiện lý tưởng để em và các bạn có những bức ảnh và video đẹp", Ngọc Anh chia sẻ.
Ông Đỗ Ngọc Hải, chủ vườn cà rốt tại thôn Đá Quý chia sẻ, năm nay nhà ông trồng 5ha cà rốt ra hoa để phục vụ hoa cắm cho các sự kiện, đồng thời lấy hạt giống để cung cấp cho các hộ trồng vụ sau.
"Tôi không làm dịch vụ nhưng nên nếu ai xin vào thăm vườn và chụp ảnh tôi đều đồng ý. Có nhiều du khách đi ngang ghé qua đều hỏi: Chú ơi, hoa gì mà đẹp thế? Khi tôi trả lời là hoa cà rốt thì đều nhận lại nhiều sự ngạc nhiên hài hước: Cà rốt có củ chứ làm gì có hoa hả chú?", ông Hải chia sẻ.
Trong một thế giới mà con người ngày càng quen với những hình ảnh được trau chuốt, dàn dựng và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, sự xuất hiện giản dị của hoa cà rốt ở Đà Lạt mang đến một cảm giác khác: cảm giác về một vẻ đẹp tự nhiên, không cần quảng bá, không cần “viral”, vẫn đủ khiến người ta dừng lại.