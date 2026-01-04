Điều tra vụ lừa đảo 'đổ thạch' tìm đá quý trên mạng

(VTC News) -

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 7/2025, Sầm Văn Duyên và Hoàng Minh Đức đã tổ chức nhiều buổi livestream “đổ thạch” trên các trang Facebook mang tên “Đá Quý Đất Ngọc”, “Đá Quý Cổng Trời” và “Đá Quý Như Ý”.

Trong các buổi livestream, các đối tượng đưa ra thông tin, hình ảnh sai sự thật, khiến người xem tin rằng việc “đổ thạch” có thể tìm được đá quý có giá trị cao và sẽ được các đối tượng thu mua lại với giá hấp dẫn.

Tin tưởng vào những thông tin được quảng bá, nhiều người đã chuyển tiền cho các đối tượng thông qua tài khoản ngân hàng để tham gia “đổ thạch”. Cụ thể, tiền được chuyển vào tài khoản Ngân hàng Bản Việt (BV Bank) số 1277041000696, mang tên Ly Van Tuan, hoặc tài khoản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) số 0377936693, mang tên Mai Thi Le.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng đã chiếm đoạt, không thực hiện đúng cam kết như đã quảng cáo trong các buổi phát trực tiếp.

Nhiều vật thể được giới thiệu là đá quý giá trị cao trong các buổi livestream “đổ thạch”, thực chất chỉ là chiêu trò nhằm lừa đảo người xem chuyển tiền.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, mở rộng vụ án và làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị những ai là bị hại trong vụ án liên quan đến livestream “đổ thạch” khẩn trương đến trình báo để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Địa chỉ tiếp nhận: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, số 60 Trương Hán Siêu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Người dân có thể liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Vũ Minh Ngọc qua số điện thoại 0985.668.295 để được hướng dẫn.

Trước vụ việc này, thời gian qua, nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn tương tự đã được phát hiện và xử lý, gây bức xúc trong dư luận.

Đáng chú ý, năm 2024, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo qua livestream “đập đá quý” và “mở ngọc” trên Facebook. Các đối tượng dựng kịch bản, để người đóng vai “khách trúng lớn” liên tục công bố những viên đá được quảng cáo có giá trị cao nhằm tạo niềm tin. Hàng trăm người trên cả nước đã chuyển tiền tham gia, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

Cũng trong năm 2024, Công an tỉnh Bắc Giang (cũ) đã triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức “đổ thạch online”, hoạt động trên nhiều fanpage mạng xã hội, sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để nhận tiền của bị hại. Sau khi chiếm đoạt, các đối tượng nhanh chóng khóa trang, xóa dữ liệu, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Từ các vụ việc trên, cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác trước các hình thức đầu tư, mua bán, trò chơi mang tính may rủi được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin, đồng thời chủ động trình báo cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.