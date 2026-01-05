(VTC News) -

Màng nhôm bọc thực phẩm là vật dụng quen thuộc trong hầu hết các gia đình Việt, được dùng để bọc thức ăn thừa, nướng thực phẩm, che đậy khay đồ ăn trong tủ lạnh hoặc lò nướng. Tuy nhiên, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến không ít người băn khoăn: Màng nhôm nên dùng mặt bóng hay mặt mờ mới đúng? Có người khẳng định phải dùng mặt bóng tiếp xúc với thực phẩm, người khác lại cho rằng dùng thế nào cũng được. Vậy đâu mới là câu trả lời chính xác?

Vì sao màng nhôm bọc thực phẩm có một mặt bóng, một mặt mờ?

Để hiểu dùng mặt nào cho đúng, trước hết cần biết vì sao màng nhôm lại có hai mặt khác nhau. Trên thực tế, sự khác biệt này không phải do nhà sản xuất cố tình tạo ra để phân biệt công dụng, mà là hệ quả của quá trình sản xuất.

Màng nhôm bọc thực phẩm luôn có một mặt bóng, một mặt mờ. (Ảnh: Made-in-china.com)

Khi cán mỏng nhôm đến độ mỏng tiêu chuẩn dùng cho thực phẩm, các nhà máy thường cán hai lớp nhôm cùng lúc để tránh rách. Trong quá trình này, mặt nhôm tiếp xúc trực tiếp với trục cán sẽ trở nên bóng hơn. Mặt còn lại không tiếp xúc trực tiếp sẽ có bề mặt mờ hơn. Nói cách khác, mặt bóng và mặt mờ hoàn toàn giống nhau về bản chất vật liệu, không được phủ thêm hóa chất hay lớp bảo vệ đặc biệt nào.

Màng nhôm bọc thực phẩm dùng mặt nào mới đúng?

Câu trả lời ngắn gọn là: Về mặt an toàn và bảo quản thông thường, dùng mặt nào cũng được. Cả mặt bóng lẫn mặt mờ đều an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm, không có sự khác biệt đáng kể về khả năng ngăn mùi, giữ ẩm hay bảo vệ thức ăn trong điều kiện sinh hoạt gia đình.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, việc chọn mặt bóng hay mặt mờ có thể mang lại hiệu quả nhiệt khác nhau, dù sự khác biệt này khá nhỏ.

Dùng mặt nào khi bọc thực phẩm cho vào tủ lạnh? Khi dùng màng nhôm để bọc thức ăn thừa, che bát đĩa, gói thực phẩm sống trước khi bảo quản lạnh, bạn có thể dùng bất kỳ mặt nào tiếp xúc với thực phẩm. Khả năng giữ mùi, chống khô và ngăn vi khuẩn từ môi trường bên ngoài không phụ thuộc vào mặt bóng hay mờ, mà phụ thuộc vào việc bọc có kín hay không.

Vì vậy, trong trường hợp này, đừng quá lo lắng mặt nào đúng, mặt nào sai.

Khi nướng, dùng mặt bóng hay mặt mờ? Đây là tình huống thường gây tranh cãi nhất. Trên thực tế, mặt bóng phản xạ nhiệt tốt hơn; mặt mờ hấp thụ nhiệt nhiều hơn một chút. Từ đó, bạn có thể áp dụng như sau: Nếu muốn thực phẩm chín nhanh, vàng hơn: có thể để mặt mờ tiếp xúc với thực phẩm, mặt bóng ra ngoài. Nếu muốn nướng nhẹ, giữ ẩm, nên để mặt bóng tiếp xúc với thực phẩm.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, sự khác biệt này rất nhỏ, gần như không đáng kể trong nấu nướng gia đình. Phần lớn công thức nấu ăn không yêu cầu bắt buộc phải dùng đúng mặt.

Màng nhôm bọc thực phẩm dùng mặt nào cũng đúng. (Ảnh: Chirowithpt)

Có nên dùng màng nhôm với thực phẩm chua, mặn?

Đây mới là điều quan trọng hơn chuyện dùng mặt bóng hay mờ. Theo các khuyến cáo an toàn thực phẩm:

- Không nên để thực phẩm có tính axit cao (chanh, giấm, cà chua) hoặc thực phẩm rất mặn tiếp xúc trực tiếp với màng nhôm trong thời gian dài.

- Axit và muối có thể khiến nhôm phản ứng nhẹ, làm thôi nhiễm một lượng rất nhỏ nhôm vào thức ăn.

Dù lượng này thường không gây nguy hiểm tức thì, nhưng để an toàn hơn, bạn nên lót giấy nến, giấy nướng trước khi bọc nhôm, hoặc cho thực phẩm vào hộp thủy tinh, hộp nhựa an toàn thực phẩm rồi mới bọc bên ngoài.

Những lưu ý quan trọng khi dùng màng nhôm

Bên cạnh việc chọn mặt, người dùng cũng cần chú ý:

- Không dùng màng nhôm trong lò vi sóng, trừ loại được ghi rõ là an toàn.

- Không bọc nhôm quá sát khi nướng thực phẩm có nhiều nước sốt, dễ trào.

- Không tái sử dụng màng nhôm đã bọc thực phẩm sống.

Tóm lại, màng nhôm bọc thực phẩm không có “mặt đúng – mặt sai” tuyệt đối. Cả mặt bóng và mặt mờ đều an toàn và có thể sử dụng bình thường trong sinh hoạt hằng ngày. Việc lựa chọn mặt chỉ mang tính tham khảo về hiệu quả nhiệt, không phải yếu tố quyết định.

Điều quan trọng nhất vẫn là dùng đúng mục đích, tránh tiếp xúc lâu với thực phẩm chua, mặn, không dùng sai thiết bị (như lò vi sóng). Hiểu đúng để dùng đúng sẽ giúp màng nhôm trở thành trợ thủ an toàn và hiệu quả trong gian bếp, thay vì nỗi lo âm thầm như nhiều người vẫn nghĩ.