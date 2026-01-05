Lật xe khách ở Sơn La, 11 người bị thương

(VTC News) -

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h ngày 3/1, tại Km472, Quốc lộ 37, đoạn qua bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La. Đây là tuyến đường đi qua khu vực miền núi, địa hình phức tạp.

Thời điểm trên, xe khách biển số 29F-016.XX chở 25 người đang chạy tuyến Quảng Ninh - Sông Mã thì tông đổ lan can và lật nghiêng.

Tại hiện trường, xe bị lật nghiêng bên đường, nhiều bộ phận bị biến dạng, hành lý và đồ đạc của hành khách văng ra xung quanh. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đ.X.)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Các hành khách bị thương được đưa ra khỏi xe và sơ cứu ban đầu.

Trong số 25 người trên xe, có 11 hành khách bị thương và được chuyển đến Trạm Y tế xã Phiêng Pằn để theo dõi, điều trị. Các nạn nhân cần điều trị chuyên sâu được chuyển tuyến kịp thời.

Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn.

10 ngày trước, tại Km35 tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174, đoạn qua địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 18 người thương vong.

Cụ thể, sáng 27/12/2025, tài xế 65 tuổi, trú ở phường Thanh Xuân (Hà Nội) chở đoàn thiện nguyện gồm 17 người trên ô tô khách di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Đến khoảng 7h40 cùng ngày, ô tô đi đến km35 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m, làm phương tiện bị lật úp.

Kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định, ô tô khách trong quá trình di chuyển xuống dốc có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực. Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%.

Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong cua thì xe lao nhanh do xe đột ngột mất phanh, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.

Vụ tai nạn khiến 9 người chết, 9 người bị thương.