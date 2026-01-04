11 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên

(VTC News) -

Văn phòng Khu đường bộ III (trụ sở tại TP Đà Nẵng) vừa thông tin vụ tai nạn liên hoàn giữa 11 ô tô trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên làm nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông ách tắc.

Theo đó, khoảng 16h15 ngày 4/1 xe tải mang biển kiểm soát 74C-034.99 di chuyển trên cao tốc La Sơn - Hoà Liên, khi đến Km 42+400 thì bất ngờ phanh gấp làm 10 phương tiện (9 ô tô con và 1 xe tải nhỏ) mang các biển kiểm soát 43A -701.17; 43B -097.54; 43B-204.59; 51K - 562.44; 74A -150.33; 43A - 438.59; 29A- 299.93; 18A- 122.36; 43E- 010.08 và 43A - 054.57 không xử lý kịp gây tai nạn liên hoàn.

Nhiều ô tô hư hỏng nặng sau vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng làm nhiều ô tô hư hỏng nặng. Hiện đơn vị quản lý đang phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện phân luồng để các phương tiện lưu thông chậm một chiều nhằm giảm thiểu ách tắc.

Các cán bộ Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng cảnh sát giao thông Đà Nẵng) cũng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường tại cao tốc La Sơn - Hoà Liên đầy đủ, phát huy tác dụng; mặt đường khô.

Trước đó, ngày 29/5, Bộ Xây dựng tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối Huế và Đà Nẵng từ 2 lên 4 làn xe. Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh là đơn vị chủ đầu tư.

Dự án đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có tổng chiều dài khoảng 65km. Dự án sẽ mở rộng mặt đường từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với chiều rộng mặt đường 22m, vận tốc thiết kế 60 - 80km/h.

Cách đây gần 1 tháng, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên cũng xảy ra vụ xe tải mất phanh húc ô tô bán tải chở 4 người từ cao tốc xuống suối.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 6/12, ô tô tải chở hàng (chưa rõ biển số và danh tính người điều khiển) chạy hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến Km 12+800 cao tốc La Sơn - Hoà Liên thì xảy ra sự cố mất phanh. Do không làm chủ được tốc độ, xe tải lao vào một ô tô bán tải chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến ô tô bán tải bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối, trên xe thời điểm này có 4 người. Vụ tai nạn làm ít nhất một người bị thương, chiếc xe biến dạng, hư hỏng nặng.