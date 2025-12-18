Xe cứu thương va chạm ô tô đầu kéo trên cao tốc TP.HCM-Dầu Giây, 3 người tử vong

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 18/12, tại đường dẫn vào trạm nghỉ chân trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đi qua xã Xuân Quế xảy ra vụ va chạm giữa xe cứu thương (chưa rõ biển kiểm soát) và ô tô đầu kéo biển số tỉnh Hà Tĩnh.

Xe cứu thương bốc cháy sau vụ tai nạ làm 3 người tử vong thương tâm.

Sau cú va chạm, xe cứu thương bốc cháy. Thời điểm này trên xe có 5 người, 3 người tử vong, gồm tài xế, phụ xe và một bệnh nhân. Hai người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn làm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, khai thác từ năm 2015.

Là trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM về Đông Nam Bộ, tuyến cao tốc này hiện có lưu lượng xe lớn nhất khu vực phía Nam, bình quân 60.000 - 70.000 lượt xe mỗi ngày, thường xuyên quá tải các dịp cuối tuần và lễ, Tết.

Tuyến đường này đang được mở rộng,dự kiến hoàn thành cơ bản cuối năm 2026 giúp giảm ùn tắc và tăng kết nối sân bay Long Thành.



Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật...