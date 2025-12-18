Đóng

Giây phút xe cứu thương lao vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc TP.HCM-Dầu Giây

Camera an ninh ghi lại cảnh xe cứu thương lao nhanh vào trạm dừng nghỉ cao tốc, tông mạnh đuôi xe đầu kéo khiến 3 người tử vong.

Lương Ý - Minh Vy
