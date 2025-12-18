Công ty bao bì ở Bắc Ninh bốc cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ lớn

(VTC News) -

Video: Cháy lớn tại Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An 1

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vào khoảng 0h20 ngày 18/12, đơn vị nhận được tin báo cháy từ Công ty cổ phần Công nghiệp Quảng An 1, xã Đại Đồng thuộc Khu công nghiệp Tiên Sơn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa.

Đám cháy bùng phát dữ dội, khói lửa bốc cao ngùn ngụt.

Do doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng như nhựa, cao su tổng hợp, bao bì... đều là vật liệu dễ cháy, phát sinh nhiều khói và khí độc nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn và kéo dài.

Theo người dân sinh sống quanh khu vực, ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan rộng kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Đến khoảng 9h ngày 18/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang tiếp tục xử lý tàn dư sau cháy.

Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng nhà xưởng bị hư hỏng nặng.

Sau khi công tác chữa cháy hoàn tất, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng chức năng đang xử lý tàn, chống lửa bùng phát trở lại.

Trước đó, cũng tại khu công nghiệp Tiên Sơn xảy ra một vụ cháy lớn tại nhà xưởng sản xuất các loại bỉm, khăn ướt, khăn giấy và băng vệ sinh.

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết, tối 27/11, đám cháy bùng lên tại Công ty cổ phần Đại Phát. Ban đầu, lửa xuất phát từ xưởng buồng bông, nguyên liệu làm sản phẩm băng vệ sinh rồi cháy lan sang những khu vực khác. Khi lực lượng chức năng có mặt, lửa vẫn bùng phát tại nhiều phân đoạn xưởng. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng trăm tỷ đồng,