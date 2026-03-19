Ngỡ ngàng đi khám bệnh viện công tuyến đầu chỉ mất hơn một tiếng

Hết cảnh xếp hàng, chờ kết quả

Chia sẻ trên mạng xã hội sau một lần đi khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, chị Nguyễn Ngọc Diệp (Hà Nội) cho biết bản thân bất ngờ khi toàn bộ quá trình khám bệnh diễn ra nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng.

Khoảng 8h sáng chị có mặt tại bệnh viện và đăng ký khám trực tiếp tại khu vực tiếp đón. Chị lựa chọn khám dịch vụ với bác sĩ mong muốn, tổng chi phí khoảng 300.000 đồng.

Sau khi đăng ký, chị chờ khoảng 30 phút là đến lượt. Bác sĩ thăm khám, tư vấn và kê đơn thuốc trong khoảng nửa giờ.

“Các phòng khám bố trí hợp lý, thuận tiện cho bệnh nhân, có hướng dẫn chi tiết để người bệnh không phải đi tìm. Cả thời gian chờ và thời gian khám chỉ khoảng một tiếng. Tôi ngạc nhiên vì đi khám tại bệnh viện công lập hiện nay lại nhẹ nhàng, nhanh chóng đến vậy. Nếu từng ở nước ngoài, nơi phải đặt lịch và chờ đợi hàng tuần mới được gặp bác sĩ, mới thấy hệ thống y tế trong nước đang thay đổi rất nhanh”, chị Diệp chia sẻ.

Hệ thống lấy số tự động giúp người bệnh không phải chờ đợi lâu.

Không chỉ người khám dịch vụ có trải nghiệm thuận lợi. Tại khu khám bảo hiểm y tế, chị Đặng Thị Hồng (29 tuổi, phường Đống Đa) cũng cho biết việc đi khám hiện khác nhiều so với trước.

Mắc viêm xoang mạn tính, nhiều năm qua chị Hồng từng quen với cảnh mang theo cả xấp giấy tờ photo để xếp hàng chờ làm thủ tục.

“Từ hơn một năm nay, mỗi lần đi khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, tôi chỉ cần đặt lịch qua tổng đài từ tối hôm trước. Sáng hôm sau, tôi đến đúng giờ, trình số điện thoại để lấy sổ khám rồi lên phòng khám theo hướng dẫn. Đến nơi có quầy tiếp đón riêng cho người đặt lịch trước, không phải chờ như xưa nữa. Rất tiết kiệm thời gian và công sức cho người bệnh".

Theo chị Hồng, việc đặt lịch online không chỉ giúp giảm tải cho bệnh viện mà còn giúp phân luồng bệnh nhân hiệu quả, tránh quá tải cục bộ. Từ lúc đăng ký, nội soi đến khi nhận đơn thuốc bảo hiểm, nhìn đồng hồ mới hơn 1 tiếng 15 phút.

Theo chị Hồng, điều khiến chị hài lòng không chỉ là thời gian khám nhanh hơn mà còn là cảm giác được hướng dẫn, hỗ trợ rõ ràng trong từng bước. “Đi khám bảo hiểm mà nhanh và được hướng dẫn chu đáo thế này thì người bệnh rất vui".

Cắt bỏ từng “điểm nghẽn” khiến người bệnh phải chờ đợi

Theo PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh - Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, việc rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh là kết quả của nhiều thay đổi đồng bộ trong quản trị bệnh viện, từ chuyển đổi số đến cải tổ quy trình làm việc.

"Đây cũng là mục tiêu mà bệnh viện luôn nỗ lực vì người bệnh. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 800 - 900 lượt bệnh nhân đến khám. Nếu toàn bộ bệnh nhân đến cùng thời điểm, áp lực tại khu tiếp nhận sẽ rất lớn, ảnh hưởng tới việc khám, tư vấn cho bệnh nhân" - PGS Cảnh thông tin.

Vì vậy, một trong những giải pháp quan trọng được bệnh viện triển khai là đặt lịch khám trước. Người bệnh có thể đăng ký qua website, tổng đài hoặc các nền tảng trực tuyến, lựa chọn khung giờ khám phù hợp trước khi đến bệnh viện.

“Tỷ lệ bệnh nhân đặt lịch hẹn trước càng cao thì việc điều tiết dòng bệnh nhân càng thuận lợi. Khi người dân quen với hình thức này, họ sẽ chủ động đặt lịch cho những lần khám sau”, PGS Cảnh cho biết.

Hiện khoảng 30 - 40% bệnh nhân tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đặt lịch trước, con số này đang tiếp tục tăng.

Không chỉ dừng ở việc đặt lịch khám, bệnh viện còn rà soát toàn bộ quy trình để cắt bỏ từng “điểm nghẽn” nhỏ nhất gây mất thời gian cho bệnh nhân.

Một thay đổi đáng chú ý là điều chỉnh lại lịch làm việc nội bộ. Trước đây, các cuộc họp giao ban thường diễn ra vào buổi sáng - thời điểm bệnh nhân đến đông nhất. Hiện hoạt động này được chuyển sang buổi chiều để buổi sáng bác sĩ có thể bắt đầu khám ngay từ đầu giờ.

Ngoài ra, nhiều bộ phận của bệnh viện cũng bắt đầu làm việc sớm hơn giờ hành chính. Bộ phận công tác xã hội và tiếp đón bệnh nhân làm việc từ 5h45 vào mùa hè và 6h vào mùa đông để hỗ trợ người bệnh làm thủ tục. Các bác sĩ bắt đầu khám từ khoảng 6h30 để người bệnh không phải chờ lâu sau khi đã xong phần làm thủ tục.

Thời gian khám tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã giảm một nửa so với trước kia.

Bệnh viện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình khám chữa bệnh. Hệ thống lấy số tự động, thanh toán điện tử và trả kết quả xét nghiệm trên phần mềm giúp người bệnh không phải di chuyển nhiều lần giữa các khu vực.

Sau khi xét nghiệm hoặc chụp chiếu, kết quả được cập nhật trực tiếp lên hệ thống, bác sĩ có thể xem ngay trên máy tính và gọi bệnh nhân vào tư vấn, thay vì phải chờ in kết quả giấy như trước.

Theo PGS Cảnh, ban giám đốc bệnh viện thường xuyên đi khảo sát thực tế tại các khu vực khám bệnh để tìm ra những điểm chưa hợp lý trong quy trình.

“Chúng tôi quan sát xem bệnh nhân đang gặp khó khăn ở khâu nào để điều chỉnh. Mỗi ngày cải tiến một chút, dần dần quy trình sẽ thuận tiện hơn cho người bệnh”, ông nói.

Nhờ những thay đổi này, thời gian khám của bệnh nhân hiện đã giảm khoảng một nửa so với trước, đồng thời mức độ hài lòng của người bệnh cũng tăng lên rõ rệt.

Những thay đổi tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho thấy các cải cách trong quản trị bệnh viện và chuyển đổi số y tế đang dần đi vào thực tế. Khi quy trình được tối ưu và công nghệ được áp dụng rộng rãi, trải nghiệm đi khám bệnh của người dân đang từng bước thay đổi nhanh hơn, minh bạch hơn và thuận tiện hơn.

Đây cũng là xu hướng đang được nhiều bệnh viện lớn trên cả nước triển khai, trong nỗ lực cải cách ngành y nhằm lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.