Chủ tịch TP.HCM: Không để nơi cần vốn thiếu tiền, nơi có tiền không xài được

(VTC News) -

Nội dung được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề cập trong phát biểu tại Phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ tháng 6 chiều 4/6.

Định hướng nhiệm vụ quý 2 và thời gian còn lại của năm, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Trong đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án trọng điểm là yêu cầu quyết liệt.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Thành phố sẽ cắt, điều chuyển vốn đầu tư công ở địa phương giải ngân chưa đạt đến những nơi làm tốt hơn.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đầu tư công tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân của Thành phố đang thấp so với bình quân chung cả nước.

Hiện nay TP.HCM chỉ giải ngân khoảng 16 - 17%, trong khi bình quân cả nước khoảng 21%.

Điều đáng nói, tại buổi họp chuyên đề về giải ngân đầu tư công quý 1, có đến 2/3 xã phường của Thành phố tỷ lệ giải ngân đầu tư công 0%.

"Đây là tình trạng báo động đỏ. Nếu quý 2 này địa phương nào, sở ngành nào không đáp ứng các mục tiêu, kế hoạch đầu tư công theo kế hoạch đề ra, thành phố sẽ cắt, chuyển khối lượng về đơn vị khác làm tốt hơn. Không thể chấp nhận nơi thiếu tiền đầu tư, nơi có tiền thì không sử dụng được", ông Được nhấn mạnh.

Nhiều dự án quy mô lớn, với tổng vốn gần 20 tỷ USD đã được TP.HCM khởi công trong 5 tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra là mệnh lệnh phải thực hiện, từ mục tiêu thu ngân sách năm 2026 đạt 1 triệu tỷ đồng đến tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 100%.

Các địa phương giải ngân đầu tư công chậm, quá thấp thì "nhường" nguồn lực cho xã phường khác, các công trình khác của thành phố, ngay trong quý 2 và các tháng tiếp theo, trong đó ưu tiên các công trình trọng điểm, nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung đánh giá toàn diện, khách quan tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm; phân tích sâu những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, nhất là các yếu tố tác động đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Đầu tư công là nhiệm vụ chính trị để tăng trưởng 2 con số

Theo đại diện Thống kê TP.HCM, giải ngân đầu tư công tính đến ngày 21 mới đạt khoảng 17% kế hoạch Thủ tướng giao; với 24.918 tỷ đồng, thấp hơn so với yêu cầu và thấp hơn một số địa phương có quy mô lớn, như Hà Nội đạt đến 32,6%.

Đáng chú ý, phần lớn dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng, làm chậm quá trình đưa nguồn lực vào nền kinh tế và hạn chế vai trò dẫn dắt của đầu tư công đối với tăng trưởng. Đây là một trong những điểm nghẽn lớn phải tập trung tháo gỡ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo Sở Xây dựng, sẽ có khoảng 10 dự án lớn tiếp tục khởi công trước ngày 2/7.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết năm 2026, TP.HCM được Thủ tướng giao mức vốn đầu tư công rất lớn, lên tới 147.599 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025 và cao nhất trong 34 địa phương, chiếm khoảng 14,6% tổng vốn đầu tư công Thủ tướng giao của cả nước (1.013.443 tỷ đồng).

Thành phố đặt chỉ tiêu cả năm giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

Việc gánh vác trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn vốn lớn như vậy vừa là vinh dự, vừa là áp lực nặng nề đối với chính quyền Thành phố, đòi hỏi sự quyết liệt. Để hoàn thành giải ngân 100% vốn, Thành phố đặt mục tiêu quý 2 giải ngân đạt 40% kế hoạch vốn.

Quý 3 phấn đấu đạt tỷ lệ 70%. Giải ngân đầu tư công được xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần cho tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

5 tháng đầu năm, kinh tế TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu ghi nhận mức tăng trưởng cao.