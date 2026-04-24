Dành 8,22 triệu tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Với đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, sáng 24/4.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu Nghị quyết trước khi các đại biểu bấm nút thông qua.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị, tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 là 8,22 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 3,8 triệu tỷ đồng và ngân sách địa phương là 4,42 triệu tỷ đồng.

Nguồn lực này sẽ được phân bổ cho các chương trình, dự án dựa trên nguyên tắc ưu tiên phân bổ cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án chuyển tiếp "đã chín, đã rõ", đã đủ thủ tục đầu tư.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Chính phủ xác định đầu tư có trọng tâm trọng điểm, bám sát các nhiệm vụ, chương trình hành động được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng các cấp.

Các dự án kết cấu hạ tầng then chốt chiến lược sẽ được ưu tiên, mở rộng không gian phát triển của vùng, địa phương và quốc gia, đảm bảo phát triển hài hòa giữa các vùng miền.

Trong Kế hoạch, Chính phủ cũng đặt mục tiêu đưa hệ số sử dụng vốn (ICOR) đạt mức 4,5 - 4,8%, thấp hơn mức 6,5% của giai đoạn 2021 - 2025.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, trước khi các đại biểu bấm nút thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn một lần nữa nhấn mạnh các mục tiêu này, đồng thời cho biết Chính phủ đã đề xuất hệ thống các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2026 - 2030.

Một trong số đó, Chính phủ đã đề ra nguyên tắc bố trí vốn tập trung, trọng điểm, giảm số lượng dự án tối thiểu 30% so với giai đoạn 2021 - 2025, cả dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (đối với ngân sách trung ương dự kiến dưới 3.000 dự án so với 4.652 dự án giai đoạn 2021 - 2025).

Cùng với đó, định kỳ hàng quý sẽ đánh giá, cập nhật tiến độ giải ngân, tình trạng chuẩn bị dự án, vướng mắc phát sinh; dự án chậm tiến độ mà không có lý do khách quan sẽ bị cắt giảm, điều chuyển vốn…