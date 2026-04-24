Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giao chỉ tiêu cho từng địa phương

Với đại đa số đại biểu biểu quyết tán thánh, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030 tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 24/4.

Mục tiêu tổng quát được Quốc hội quyết nghị là phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân, phấn đấu GDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 8.500 USD.

Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới. 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế đến năm 2030. 20 doanh nghiệp lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đến năm 2030…

Mục tiêu lớn hơn là đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Cùng với tăng trưởng, Quốc hội nhấn mạnh việc tạo lập thể chế phát triển hiện đại, bền vững; mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá và con người Việt Nam.

Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xã hội dân chủ, công bằng, kỷ cương, an toàn; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, cũng được những mục tiêu được Quốc hội thống nhất.

Một điểm mới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần này là Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương.

Theo đó, địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026-2030 cao nhất là Hải Phòng với 13-13,5% tăng trưởng GRDP năm 2026 và bình quân cả giai đoạn là 13-14%.

Tỷ lệ này giao cho Bắc Ninh lần lượt là 12,5-13 và 10%; Quảng Ninh 13% và 11-12%; Ninh Bình 11-12% và 10,5-11%; Hưng Yên 11-12% và 10-11%; Thanh Hóa 11% cho cả 2 mục tiêu; Nghệ An 10,5-11,5% và 11-12%; Khánh Hòa 10,8% và 11-12%; Lâm Đồng được giao 10-10,5% cho cả 2 mục tiêu.

Trong khi đó, Hà Nội được giao mục tiêu GRDP 2026 là 10-10,5% và 10,5-11% cho cả giai đoạn; TP.HCM được giao 10% cho cả 2 mục tiêu. Huế và Cần Thơ với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%; Đà Nẵng trên 11%; Gia Lai và Sơn La là 2 địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng thấp nhất với 8%.

Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau cũng được giao mục tiêu tăng trưởng 2026 dưới mức hai con số.

Chính phủ chủ động điều chỉnh thuế, phí trong trường hợp khẩn cấp

Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng trên, Quốc hội yêu cầu chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Quốc hội lưu ý hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng, phấn đấu môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028.

Quốc hội yêu cầu kiên quyết, kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gắn với cơ cấu lại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong đó năm 2026 là năm "nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở". Quốc hội yêu cầu ban hành các chính sách đột phá bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Quốc hội yêu cầu nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa, kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống, đồng thời giao Chính phủ chủ động điều chỉnh các loại thuế, phí trong trường hợp khẩn cấp.

Cùng với đó, tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Song song với phát triển văn hóa, Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hoá nền giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hoá và phát triển đô thị, liên kết vùng, cũng là giải pháp quan trọng được đề cập trong nghị quyết.

Trong đó, Quốc hội nhấn mạnh việc tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch, các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, các cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị; đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc.

Xây dựng các tuyến giao thông trọng yếu kết nối liên vùng, kết nối các cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu quốc tế lớn. Phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao, bảo đảm an ninh năng lượng.

Quốc hội cũng yêu cầu rà soát, thống kê, phân loại tổng thể các dự án tồn đọng (kể cả các dự án trong và ngoài ngân sách), quyết liệt xử lý dứt điểm, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền về vướng mắc và sớm đề xuất phương án xử lý.

Quản lý phát triển xã hội bền vững đi kèm với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường là những giải pháp quan trọng mà Quốc hội lưu ý, trong đó gồm yêu cầu xử lý cơ bản ô nhiễm không khí, tắc nghẽn giao thông, ngập úng tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.