Quốc hội yêu cầu cắt giảm các khoản chi không cần thiết để cải cách tiền lương

(VTC News) -

Tại phiên bế mạc diễn ra sáng 24/4, với đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc.

Nghị quyết nêu rõ, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với nhiều vấn đề được xem xét, quyết định. Trong đó, Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội ghi nhận việc Chính phủ, Thủ tướng đã chủ động triển khai các giải pháp đặc biệt về thuế, ứng chi ngân sách theo thẩm quyền để ứng phó khẩn cấp, kịp thời, hiệu quả trước tình hình căng thẳng nguồn cung và tăng giá nhập khẩu xăng dầu, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo niềm tin và ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, có đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả, tập trung triển khai quyết liệt, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số", phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Chính phủ cần chủ động điều hành ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; tiếp tục thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, bố trí nguồn lực tương xứng để góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 56 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

"Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hành tiết kiệm triệt để, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết để tăng chi đầu tư cho các công trình trọng điểm, cải cách tiền lương và chi an sinh xã hội; khai thác hợp lý dư địa nợ công, bội chi nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển", Nghị quyết nêu rõ.

Quốc hội lưu ý việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, nhất là lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, các dự án, công trình chậm tiến độ, không thực hiện đầy đủ cam kết; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, theo đúng Kết luận 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, cơ quan trung ương trong việc giải quyết, trả lời khối lượng lớn các kiến nghị của cử tri.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và ý kiến đề xuất, kiến nghị của các vị đại biểu Quốc hội, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang trong quá trình xử lý, bảo đảm đúng lộ trình, thời hạn đã báo cáo với cử tri...

Quốc hội cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách Nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại phiên bế mạc.

Với toàn bộ số kinh phí chưa sử dụng hết từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được chuyển nguồn sang năm 2025, Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Đồng thời, giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện.

Quốc hội cho phép chưa thực hiện công khai Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2024 theo kiến nghị của Chính phủ.

Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết này.