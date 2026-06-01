Ngày thi đầu tiên vào lớp 10 tại TP.HCM: 2 thí sinh vi phạm quy chế

Thông tin được Sở GD&ĐT TP.HCM cung cấp chiều 1/6.

Cụ thể, tại môn thi Ngoại ngữ diễn ra chiều 1/6, tổng số thí sinh vắng thi là 611, chiếm tỷ lệ 0,4%.

Trong quá trình thi, một số điểm thi phát hiện một số đề thi bị mất chữ tại trang 2 và trang 3. Các điểm thi liên quan đã được yêu cầu mở đề dự phòng và lập biên bản sự cố theo quy định.

Kết thúc buổi thi, ghi nhận 1 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế do sử dụng tài liệu trong thời gian làm bài.

Thí sinh trong ngày làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay 1/6, ghi nhận 603 thí sinh vắng mặt, chiếm tỷ lệ 0,39%. Trong buổi thi môn Ngữ văn ghi nhận 1 trường hợp vi phạm quy chế thi.

Tại hai điểm thi, ghi nhận một số thí sinh bị bệnh trong quá trình thi, phải xuống phòng y tế từ 5 đến 10 phút. Các điểm thi đã tiến hành lập biên bản sự cố bất thường. Do nguyên nhân xuất phát từ phía thí sinh, các trường hợp này không được bù giờ thi.

Tại điểm thi khác, ghi nhận 1 thí sinh sử dụng máy trợ thính trong phòng thi mà không thông báo trước cho điểm thi.

Phòng Quản lý Chất lượng đã yêu cầu điểm thi lập biên bản bất thường, đồng thời vẫn cho phép thí sinh tiếp tục sử dụng thiết bị trong suốt buổi thi. Điểm thi được đề nghị yêu cầu thí sinh bổ sung đầy đủ giấy tờ chứng nhận khuyết tật sau khi kết thúc buổi thi.

Tại điểm thi ở địa bàn phường Bàn Cờ, ghi nhận 1 thí sinh thường xuyên mất ổn định trong phòng thi gây ảnh hưởng đến trật tự.

Sau buổi thi, điểm thi đã lập biên bản bất thường và mời phụ huynh đến làm việc. Trường hợp thí sinh tiếp tục có hành vi tương tự trong buổi thi chiều, sẽ được chuyển sang thi tại phòng dự phòng.

Qua xác minh, thí sinh này được xác định có vấn đề về trí tuệ, tuy nhiên chưa hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận khuyết tật theo quy định.

Theo lịch thi, sáng mai (2/6) thí sinh làm bài thi môn Toán. Đến buổi chiều, những em đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên hoặc chương trình tích hợp sẽ tiếp tục tham gia bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp tương ứng với nguyện vọng đã đăng ký.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM năm học 2026-2027 với hơn 150.000 thí sinh dự thi. Các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố tuyển khoảng 118.500 học sinh vào lớp 10, tương đương khoảng 78% thí sinh dự thi có cơ hội trúng tuyển.

Để phục vụ kỳ thi Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 242 điểm thi, với hơn 6.400 phòng thi. Thành phố cũng huy động gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi, gồm hơn 12.900 giám thị coi thi, 1.210 lãnh đạo điểm thi, trên 2.900 nhân viên phục vụ và 726 cán bộ công an trực tại các điểm thi.