Chủ tịch Hà Nội: Xây khu tái định cư chất lượng để dân thấy điều kiện sống tốt hơn

Sáng 1/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra thực địa và họp nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh và dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh.

Chủ tịch thành phố cho rằng, việc hình thành sớm các khu tái định cư chất lượng cao sẽ tạo niềm tin, sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai các dự án lớn của thành phố thời gian tới.

“Chúng ta phải xây dựng những khu tái định cư thực sự chất lượng, đầy đủ hạ tầng, dịch vụ để người dân nhìn thấy điều kiện sống mới tốt hơn, từ đó đồng hành cùng thành phố trong các chương trình phát triển đô thị”, Chủ tịch Hà Nội nói.

Ông Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, qua thực tiễn nhiều năm quản lý và phát triển đô thị, thành phố nhận thấy yêu cầu cấp thiết phải hình thành các mô hình đô thị mới đồng bộ, hiện đại, đáp ứng cả nhu cầu an cư, sinh kế và các điều kiện phát triển xã hội cho người dân.

Từ đó, Hà Nội đã đề xuất và triển khai mô hình khu đô thị đa mục tiêu - mô hình kết hợp giữa phát triển đô thị với nhà ở xã hội, tái định cư, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

“Đây không chỉ là nơi ở mà còn là không gian cộng đồng, nơi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội thiết yếu”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch thành phố cho biết, mô hình khu đô thị đa mục tiêu đã được báo cáo Trung ương và nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao. Ngày 2/2, thành phố khởi công hai khu đô thị đa mục tiêu này. Theo định hướng quy hoạch dài hạn, đây được xác định là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô trong tương lai.

Các khu đô thị này không chỉ thực hiện chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở xã hội, tái định cư, tạo sinh kế cho người dân mà còn gắn với nhiệm vụ tái thiết đô thị, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, thành phố định hướng phát triển các khu đô thị theo mô hình đô thị thông minh, sinh thái; đồng thời kiểm soát giá đất và lợi nhuận của nhà đầu tư ở mức hợp lý để bảo đảm người dân có thể tiếp cận được nhà ở, thị trường phát triển lành mạnh, bền vững.

“Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của thành phố nhằm triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các chương trình phát triển đô thị của Hà Nội”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng khẳng định.

Bản đồ quy hoạch Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh.

Đánh giá cao sự vào cuộc của các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhà đầu tư thời gian qua, ông Vũ Đại Thắng cho biết, dù mới triển khai hơn 4 tháng nhưng công tác chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, diện tích GPMB đã đạt hơn 160ha, thể hiện quyết tâm rất lớn của các cấp, ngành và địa phương trong vùng dự án.

Từ thực tiễn kiểm tra, Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó ưu tiên hoàn thiện mặt bằng sạch để triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu tái định cư, nhà ở xã hội và các công trình giáo dục, dịch vụ đi kèm.

“Mục tiêu là sớm hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ, phục vụ tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu nhà ở và phục vụ hiệu quả công tác GPMB, tái định cư của thành phố trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục hành chính liên quan để sớm triển khai xây dựng trên diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

“Hiện nay, người dân đã bàn giao hơn 160ha đất cho dự án. Nếu chậm triển khai xây dựng sẽ gây lãng phí nguồn lực. Vì vậy, các thủ tục về chủ trương đầu tư, giao đất, cấp phép xây dựng, thẩm định… cần được giải quyết nhanh nhất có thể nhưng vẫn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật”, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Vũ Đại Thắng cũng đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, đặc biệt trong công tác chuẩn bị khu tái định cư, nhà ở xã hội và các công trình hạ tầng phục vụ người dân.

Theo định hướng của thành phố, khoảng 40 - 50% quỹ nhà tại các khu đô thị đa mục tiêu sẽ phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm, trước mắt là các dự án lớn liên quan chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng của Hà Nội.

Đối với các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, ông Thắng yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm đến chính sách chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và sinh kế lâu dài cho người dân. Thành phố sẽ đồng thời phát triển các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ để tạo thêm cơ hội việc làm tại chỗ cho người dân trong vùng dự án.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tiếp tục triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.

“Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của Thủ đô. Thành phố đã cam kết tiến độ với Trung ương thì phải quyết tâm thực hiện bằng được”, ông Thắng nhấn mạnh.