40.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk tiếp sức chương trình 'Tổ quốc bình yên'

Ngày 30/5, tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu cộng đồng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng Cuộc thị sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên”. (Ảnh: Vi Nam)

Chương trình được triển khai nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân, tôn vinh những hành động đẹp trong đời sống, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Các điểm trao tặng sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk sẵn sàng phục vụ người dân và các lực lượng Công an nhân dân tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình. (Ảnh: Vi Nam)

Vinamilk đã hỗ trợ 40.000 sản phẩm dinh dưỡng gồm nước uống Vinamilk, sữa tươi Vinamilk 100%, sữa SUSU và sữa chua uống Green Farm phục vụ các hoạt động của chương trình. Các sản phẩm được bố trí tại khu vực trải nghiệm và các điểm phục vụ, góp phần tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ, cùng đông đảo người dân tham gia sự kiện.

Các chiến sĩ Công an nhân dân tìm hiểu sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk. (Ảnh: Vi Nam)

Đại diện Vinamilk cho biết thông qua các hoạt động cộng đồng, Vinamilk mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời tiếp tục thực hiện cam kết chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng và những hoạt động thiết thực hướng đến người dân.

Trước đó, Vinamilk cũng tham gia nhiều hoạt động quy mô quốc gia và cộng đồng, từ các chương trình dành cho thanh thiếu nhi, hoạt động an sinh xã hội đến các sự kiện gắn với những dấu mốc quan trọng của đất nước.

Các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk được lựa chọn phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, từ trẻ em đến các lực lượng thực hiện nhiệm vụ và người dân. (Ảnh: Vi Nam)

Doanh nghiệp đã hiện diện tại nhiều chương trình lớn mang ý nghĩa cộng đồng và quốc gia trong thời gian qua, tiếp tục khẳng định vai trò của một thương hiệu Việt luôn hướng đến những giá trị bền vững cho xã hội.

Các điểm phục vụ của thương hiệu sữa quốc dân được đông đảo người dân ghé thăm và thưởng thức. (Ảnh: Vi Nam)

Việc hỗ trợ chương trình “Tổ quốc bình yên” tiếp tục nối dài những nỗ lực của Vinamilk trong hành trình đóng góp cho cộng đồng, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một xã hội phát triển bền vững.

Với thông điệp “Tổ quốc bình yên”, chương trình không chỉ tôn vinh những đóng góp của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự mà còn khuyến khích mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đã góp phần lan tỏa những hành động đẹp, cùng vun đắp môi trường sống an toàn, văn minh và giàu tính nhân văn.