Hơn 102 triệu đồng bạn đọc chung tay tiếp sức người thợ điện gặp nạn

Câu chuyện về người thợ điện nghèo không may gặp nạn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đông đảo bạn đọc. Thông qua chương trình, bạn đọc ủng hộ gia đình anh Trần Thanh Hải số tiền 102.606.147 đồng. Hoàn cảnh của anh Hải được đăng tải trên chuyên mục Lá lành đùm lá rách của Báo Điện tử VTC News với tiêu đề: “Ánh mắt cầu cứu của người thợ điện ngã mái nhà, phải mở hộp sọ để giữ mạng sống”.

Chị Phạm Thị Tuyên (sinh năm 1983), vợ anh Hải xúc động cho biết đây là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

“Gia đình tôi thực sự biết ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc quan tâm, giúp đỡ. Nhờ sự sẻ chia của mọi người, chúng tôi có thêm điều kiện để tiếp tục chữa trị cho anh Hải và trang trải những chi phí trước mắt. Trong lúc bế tắc nhất, tình cảm của cộng đồng đã tiếp thêm hy vọng cho gia đình”, chị Tuyên chia sẻ.

Dù còn phải trải qua quá trình điều trị và phục hồi kéo dài, sự hỗ trợ của bạn đọc đã giúp gia đình vơi bớt gánh nặng tài chính, có thêm niềm tin để đồng hành cùng anh Hải trên chặng đường phía trước.

Nhận được số tiền hỗ trợ, gia đình anh Hải vô cùng xúc động.

Chị Tuyên cho biết thêm sau tai nạn, chồng chị được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Các bác sĩ xác định anh bị đa chấn thương nặng, đặc biệt là chấn thương sọ não nghiêm trọng. Ngay trong đêm, anh được phẫu thuật cấp cứu nhưng tiên lượng rất dè dặt.

Hai ngày sau mổ, anh vẫn hôn mê sâu, tiến triển chậm nên được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ tiếp tục thực hiện phẫu thuật lớn để giải áp não do tình trạng phù não nặng. Để cứu tính mạng bệnh nhân, một phần hộp sọ phải được mở và bảo quản tạm thời tại bệnh viện, chờ thời điểm thích hợp để ghép lại.