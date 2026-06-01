Đội tuyển đầu tiên hưởng lợi từ luật mới của World Cup 2026

(VTC News) -

Nhật Bản ghi bàn trong thời gian cầu thủ Iceland chưa được vào sân.

Ngày 31/5, đội tuyển Nhật Bản đánh bại Iceland với tỷ số 1-0 trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026. Tiền đạo Koki Ogawa là người ghi bàn thắng duy nhất cho Nhật Bản, từ đó mang về chiến thắng sít sao ở những phút cuối cùng cho đội chủ sân. Đáng chú ý, luật lệ thay người trong 10 giây mới được công bố đã tạo điều kiện thuận lợi giúp Nhật Bản giành chiến thắng trước "Strakamir Okkar" (biệt danh của Iceland).

Trước đó, Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB) đã thông qua quy định mới về việc thay người. Cụ thể, các cầu thủ được thay ra chỉ có 10 giây để rời sân kể từ khi bảng thay người được giơ lên và phải rời sân bằng điểm gần nhất trên đường biên. Nếu không tuân thủ quy định, cầu thủ vào thay sẽ không được phép vào sân ngay lập tức mà phải chờ đến lần bóng chết đầu tiên sau khi trận đấu tiếp tục ít nhất một phút.

Koki Ogawa ăn mừng sau bàn thắng. (Nguồn: Reuters)

Trong trận đấu với Nhật Bản, Iceland thay hai cầu thủ ở phút 85, trong đó Isak Thorvaldsson ra sân thay cho Kristian Hlynsson. Tuy nhiên, vì Hlynsson mất hơn 10 giây mới ra khỏi sân, trọng tài không cho phép Isak Thorvaldsson vào sân ngay lập tức mà phải chờ hơn một phút.

Kết quả là Nhật Bản đã ghi bàn thắng duy nhất trong thời gian này. Trận đấu khi ấy chỉ còn khoảng ba phút, Koki Ogawa trở thành người hùng của Nhật Bản khi ghi bàn thắng duy nhất. Từ quả tạt chuẩn xác bên cánh phải của Yukinari Sugawara, tiền đạo này bật cao đánh đầu, đưa bóng đi hiểm hóc, chạm mép trong cột dọc rồi nằm gọn trong lưới trước sự bất lực của thủ thành Valdimarsson.

“Để thua với tỷ số sít sao như vậy thật đáng thất vọng. Ở thời điểm đó, trận đấu gần như sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0”, HLV trưởng đội tuyển Scotland, Steve Clarke, cho biết.