400.000 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Đồng Euro (EUR) là tiền tệ chính thức của Liên minh châu Âu (EU), đóng vai trò là tiền tệ thống nhất cho các quốc gia thành viên.
Đồng Euro được giới thiệu vào thị trường tài chính với tư cách tiền tệ kế toán vào ngày 1/1/1999. Đến ngày 1/1/2002, tiền giấy và tiền xu mới được phát hành và lưu thông rộng rãi.
Đến nay, đồng Euro vẫn đang lưu hành dưới dạng tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền giấy bao gồm các mệnh giá chính như: 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro và 500 Euro.
Tiền xu gồm các mệnh giá nhỏ hơn như: 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 Euro, 2 Euro.
Theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 1/6/2026:
1 EUR = 29.856,49 VND (mua tiền mặt) = 30.158,07 VND (mua chuyển khoản) = 31.430,52 VND (bán)
Như vậy, 400.000 EUR = 11.942.596.000 VND (mua tiền mặt) = 12.063.228.000 VND (mua chuyển khoản) = 12.572.208.000 VND (bán)
Theo tỷ giá ngoại tệ tại BIDV sáng 01/6/2026:
1 EUR = 30.174 VND (mua tiền mặt) = 30.198 VND (mua chuyển khoản) = 31.521 VND (bán)
400.000 EUR = 12.069.600.000 VND (mua tiền mặt) = 12.079.200.000 VND (mua chuyển khoản) = 12.608.400.000 VND (bán)
Như vậy, 400.000 Euro hiện tương đương khoảng hơn 11,9 đến hơn 12 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trên đây chỉ là con số tham khảo. Nếu áp dụng tỷ giá thực tế tại các ngân hàng hoặc đơn vị đổi ngoại tệ được cấp phép, số tiền quy đổi có thể chênh lệch, tùy từng thời điểm.
Dưới đây là bảng tỷ giá EUR/VND tại các ngân hàng được cập nhật lúc 9h ngày 1/6/2026 (đơn vị: VND)
|
Ngân hàng
|
Mua tiền mặt
|
Mua chuyển khoản
|
Bán tiền mặt
|
Bán chuyển khoản
|
Vietcombank
|29.856,49
|30.158,07
|31.430,52
|-
|
BIDV
|30.174
|30.198
|31.521
|-
|
Vietinbank
|30.123
|30.173
|31.483
|-
|
Agribank
|30.081
|30.202
|31.404
|-
|
ACB
|30.017
|30.138
|31.344
|31.344
|
Eximbank
|30.131
|30.221
|31.449
|31.399
|
VPBank
|30.041
|30.041
|31.355
|31.255
|
HDBank
|30.089
|30.259
|31.167
|31.167
|
GPBank
|29.922
|30.214
|31.357
|31.357
|
HSBC
|30.018
|30.072
|31.190
|31.190
|
LPBank
|30.058
|30.198
|31.539
|31.539
|
MSB
|29.681
|29.681
|31.400
|31.400
|
MB
|30.077
|30.127
|31.432
|31.432
|
NCB
|29.455
|29.605
|31.544
|31.694
|
OCB
|30.307
|30.307
|31.747
|31.397
|
Sacombank
|30.179
|30.209
|31.932
|31.182
|
SHB
|30.141
|30.141
|31.401
|-
|
SeABank
|30.196
|30.216
|31.396
|31.396
Lưu ý: Tỷ giá EUR/VND có thể thay đổi trong ngày tùy thời điểm giao dịch, có thể chênh lệch giữa mua tiền mặt, chuyển khoản hoặc giao dịch tại quầy.