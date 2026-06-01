Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 23/5 đến 29/5

(VTC News) -

Từ ngày 23/5 đến 29/5, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 32 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Em Mè Văn Hặc trong bài viết “Sinh viên 21 tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối nghẹn ngào: 'Có nhầm không bác sĩ?'”

- Chị Nguyễn Thị Thanh trong bài viết “Mẹ 37 tuổi đứt tủy sau tai nạn, liệt hoàn toàn, con 8 tuổi mỗi đêm hỏi 'Bao giờ mẹ về?'”

- Em Đào Văn Huy trong bài viết “Mảnh xương sọ gửi lại bệnh viện và lời hứa dang dở của chàng trai tuổi 18”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 23/5 đến 29/5 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.