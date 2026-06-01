World Cup 2026 áp dụng hàng loạt luật mới chống chiêu trò câu giờ

Hôm nay 1/6, Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB) công bố một loạt các thay đổi về luật được áp dụng tại World Cup 2026. Những chi tiết mới bao gồm việc mở rộng quyền hạn cho VAR, quy định về việc thực hiện thay người trong vòng 10 giây và siết chặt thời gian hội ý chiến thuật. Đây là những đề xuất được IFAB và FIFA xem xét thử nghiệm trước khi chính thức áp dụng lần đầu tiên tại World Cup. Trong đó, vấn đề chống câu giờ được nhấn mạnh.

Loại bỏ chiêu trò câu giờ

FIFA cũng muốn xử lý tình trạng các đội bóng lợi dụng tình huống cầu thủ chấn thương để làm gián đoạn nhịp độ trận đấu và tranh thủ họp chiến thuật trên sân. Vấn đề này từng được IFAB thảo luận hồi tháng 3 nhưng chưa tìm ra giải pháp thống nhất.

Trưởng ban Trọng tài FIFA, ông Pierluigi Collina, cho biết nội dung này tiếp tục được đưa ra trong cuộc thảo luận với huấn luyện viên trưởng của cả 48 đội tuyển tham dự World Cup.

Cầu thủ chấn thương cần chăm sóc y tế phải ra khỏi sân trong vòng một phút sau khi trận đấu tiếp tục. (Nguồn: Reuters)

Mặc dù các trọng tài sẽ không có quyền xử phạt tình huống này, ông Collina cho biết ban tổ chức sẽ chủ động ngăn chặn việc các đội lợi dụng tình trạng chấn thương để tạo lợi thế.

"Chúng tôi sẽ không cho phép cả đội kéo ra khu vực kỹ thuật chỉ vì có cầu thủ đang nằm sân điều trị. Việc dính chấn thương là không thể tránh khỏi, nhưng điều đó không đồng nghĩa các cầu thủ khác được phép rời sân để nhận chỉ đạo từ ban huấn luyện", ông Collina nói.

Ông cũng cho biết IFAB vẫn chưa tìm ra giải pháp nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ tất cả các bên, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục thảo luận và đưa ra biện pháp trong tương lai.

Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng câu giờ, trọng tài sẽ sử dụng đồng hồ đếm ngược 5 giây trong các tình huống ném biên và phạt góc. Nếu đội thực hiện không đưa bóng trở lại cuộc chơi trước khi thời gian kết thúc, quyền kiểm soát bóng sẽ được trao cho đối phương. Riêng với các tình huống phát bóng từ khung thành, nếu thủ môn hoặc đội bóng cố tình kéo dài thời gian, đối thủ sẽ được hưởng một quả phạt góc.

Bên cạnh đó, các cầu thủ được thay ra chỉ có 10 giây để rời sân kể từ khi bảng thay người được giơ lên. Nếu không tuân thủ quy định, cầu thủ vào thay sẽ chưa được phép vào sân mà phải chờ đến lần bóng chết đầu tiên sau khi trận đấu tiếp tục ít nhất một phút.

Phạt thẻ đỏ cầu thủ che miệng

Theo quy định mới, các cầu thủ có hành vi che miệng bằng tay, cánh tay hoặc áo trong các tình huống xô xát, tranh cãi sẽ nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, việc che miệng trong những cuộc trao đổi bình thường, không mang tính đối đầu với cầu thủ đối phương sẽ không bị xử phạt.

Bên cạnh đó, những cầu thủ tự ý rời sân nhằm phản đối quyết định của trọng tài cũng bị truất quyền thi đấu. Nếu hành động này làm gián đoạn trận đấu, đội bóng của cầu thủ phạm lỗi sẽ bị xử thua. Các thành viên ban huấn luyện hoặc quan chức đội bóng phải nhận án phạt nếu họ kích động cầu thủ rời sân.

Cầu thủ che miệng trong tình huống đối đầu sẽ nhận thẻ đỏ. (Nguồn: ESPN)

Tăng quyền cho VAR

IFAB cũng chính thức thông qua việc mở rộng quyền hạn của VAR. Theo đó, VAR có quyền can thiệp trong các trường hợp trọng tài rút nhầm thẻ vàng thứ hai, nhận diện sai cầu thủ vi phạm hoặc đưa ra quyết định phạt góc không chính xác.

Ngoài ra, VAR cũng có quyền xem xét nếu có lỗi xảy ra trước khi bóng được đưa vào ở các tình huống cố định. Nếu VAR phát hiện lỗi, trọng tài sẽ được yêu cầu xem lại tình huống trên màn hình trước khi quyết định có áp dụng kỷ luật hay cho thực hiện lại tình huống cố định hay không.

Việc kiểm tra VAR với các quả phạt góc chỉ được áp dụng để sửa những lỗi rõ ràng và không được phép làm trì hoãn trận đấu. Đối với thẻ vàng thứ hai, VAR chỉ được quyền sửa những quyết định rút thẻ sai. VAR không được đề xuất rút thẻ vàng thứ hai nếu trọng tài trên sân ban đầu chưa đưa ra thẻ phạt.

Một số quy định khác liên quan đến quy trình xử lý tình huống gián đoạn trận đấu. Theo quy định mới, những cầu thủ cần được chăm sóc y tế sẽ phải ra khỏi sân ít nhất một phút trước khi trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, luật này không áp dụng với các trường hợp như thủ môn bị chấn thương, va chạm nghiêm trọng, chấn thương vùng đầu, nghi ngờ chấn động não hoặc cầu thủ bị chấn thương chuẩn bị thực hiện quả phạt đền.

Ngoài ra, World Cup 2026 cũng sẽ áp dụng quãng nghỉ uống nước bắt buộc kéo dài 3 phút trong mỗi hiệp đấu. Thời điểm cho nghỉ sẽ do trọng tài quyết định, tùy thuộc vào diễn biến trận đấu cũng như các tình huống phát sinh trên sân.