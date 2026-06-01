Phát hiện 8 túi lạ dưới đáy ao, công an điều tra vụ tôm chết hàng loạt

Công an xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này điều tra vụ việc hồ nuôi tôm của một hộ dân trên địa bàn chết hàng loạt nghi bị đầu độc.

Tôm trong hồ của ông Thanh bất ngờ chết hàng loạt. (Ảnh: CTV)

Cụ thể, tối 28/5, Công an xã Phú Trạch nhận được trình báo của ông Đoàn Mạnh Thanh (43 tuổi, trú thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) về việc một hồ nuôi tôm của gia đình bất ngờ xuất hiện tình trạng tôm chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt nước.

Thời điểm này, nước trong hồ có mùi hôi nồng nặc và nghi có dấu hiệu bị đầu độc nên ông Thanh đã trình báo cơ quan công an.

Công an xã Phú Trạch sau đó đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị và tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Đến ngày 29/5, trong quá trình xả nước để thu gom tôm chết, ông Đoàn Mạnh Thanh phát hiện dưới đáy hồ có 8 túi đất đèn được bọc kín trong bao ni lông. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thu giữ các túi này để phục vụ điều tra.

Theo ông Đoàn Mạnh Thanh, hồ nuôi bị thiệt hại có diện tích khoảng 1.500 m², thả nuôi hơn 50.000 con tôm thẻ chân trắng. Sau 45 ngày nuôi, toàn bộ số tôm trong hồ bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.