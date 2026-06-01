Đề xuất xe công ở TP.HCM phải chuyển sang xe điện từ năm 2027

Trong dự thảo mới nhất về đề án chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông tại TP.HCM, đơn vị tư vấn đã đề xuất phạm vi vùng phát thải thấp nới rất rộng, bao phủ gần như các quận của TP.HCM trước đây. Tuy nhiên, lộ trình chuyển đổi xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện, năng lượng xanh trên địa bàn toàn thành phố được lùi lại khá xa.

Cán bộ công chức chuyển sang sử dụng xe máy điện từ 2030

Một nội dung đáng chú ý trong đề xuất chuyển đổi xanh lĩnh vực giao thông tại TP.HCM vừa được nhóm tư vấn gửi Sở Xây dựng là kiến nghị tiên phong với nhóm xe công.

Theo đó, tại khu vực bên ngoài vùng phát thải thấp, việc chuyển đổi xanh bắt đầu từ xe công. Lộ trình là từ 1/1/2027, tất cả xe thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội của TP.HCM đến hạn thay thế, hoặc đầu tư mới phải chuyển sang xe điện, xe năng lượng xanh.

Để đến 1/1/2030, toàn bộ xe công đều là xe điện, xe năng lượng xanh (trừ xe đặc thù).

Nhiều giải pháp hỗ trợ tài chính cho người nghèo, người dân khu vực đặc thù, shipper chuyển xe xăng sang xe điện được đề xuất cụ thể.

Với xe máy ở khu vực này, nhóm tư vấn đề xuất từ 1/1/2030, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội của TP.HCM phải chuyển sang xe điện, năng lượng xanh.

Trong khi đó, xe máy của cá nhân, tổ chức khác đề xuất kiểm soát khí thải Mức 3 trở lên; ô tô cá nhân không kinh doanh vận tải sẽ kiểm soát khí thải Mức 4 trở lên từ đầu năm 2030.

Đến 1/1/2040, tất cả xe máy của tổ chức, cá nhân các khu vực này mới chuyển toàn bộ sang xe điện, xe năng lượng xanh.

Các xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ bắt đầu chuyển sang xe điện từ 1/1/2030 tùy loại hình, đảm bảo đến 2035 toàn bộ đều là điện, năng lượng xanh.

Xe hợp đồng từ 10 chỗ trở lên, xe khách và xe tải từ 1/1/2035 phải đạt tiêu chuẩn khí thải Mức 5 trở lên.

Mục tiêu đến đầu năm 2040, tất cả loại xe lưu thông trên toàn TP.HCM đều là xe điện, xe năng lượng xanh.

Người dân Côn Đảo không còn đi xe xăng từ đầu năm 2030

Đặc khu Côn Đảo là đơn vị hành chính đầu tiên của TP.HCM hoàn thành chuyển đổi các loại xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện, xe năng lượng xanh.

Côn Đảo được đề xuất là địa phương đầu tiên của TP.HCM hoàn thành chuyển đổi xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện, xe năng lượng xanh từ 1/1/2030.

Trừ xe buýt phải sử dụng xe điện, năng lượng xanh theo quy định chung của toàn Thành phố vào đầu 2027, các nhóm phương tiện khác tại Côn Đảo đều có lộ trình chuyển đổi tiên phong.

Từ 1/6/2027, tất cả xe máy phải là xe điện, xe năng lượng xanh.

Cuối năm 2027, ô tô (trừ xe tải lớn và xe đặc thù) không còn sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Từ 1/1/2030, toàn bộ xe lưu thông tại Côn Đảo là xe điện, xe năng lượng xanh.

Ngày 1/1/2030 cũng là mốc thời gian quy định cho các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ) chuyển ô tô, xe máy, xe kinh doanh vận tải sang xe điện, xe sử dụng năng lượng xanh.

Đến đầu năm 2035, tất cả xe trên địa bàn các xã này không còn sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Xe xăng đạt chuẩn khí thải chỉ được chạy theo khung giờ

Riêng với vùng phát thải thấp, nhóm tư vấn đề xuất nới rộng phạm vi và đặt lộ trình chi tiết cho từng mốc thời gian chuyển đổi. Cùng với đó, xe xăng đạt chuẩn khí thải quy định được phép chạy theo khung giờ.

Theo đề xuất, phạm vi vùng phát thải thấp bao gồm khu vực bên trong các tuyến đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội.

Trong dự thảo mới nhất về đề án chuyển đổi xanh lĩnh vực giao thông tại TP.HCM, vùng phát thải thấp được đề xuất nới rộng, là khu vực bên trong các tuyến vành đai hạn chế xe tải.

Trong khu vực này, từ đầu 2028, toàn bộ taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ phải có tiêu chuẩn khí thải Mức 5. Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Mức 4 chỉ được lưu thông theo biển báo.

Xe không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Mức 4 chỉ được chạy từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Đến 1/1/2030, tất cả taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ, xe tải dưới 1 tấn lưu thông trong vùng này phải là xe điện, năng lượng xanh, xe hybrid.

Xe xăng có tiêu chuẩn khí thải Mức 5 chỉ được lưu thông theo biển báo. Các xe còn lại đạt chuẩn khí thải Mức 4 chỉ chạy từ 22 hôm trước đến 6 sáng hôm sau.

Đến đầu 2035, tất cả xe trong vùng phát thải thấp không còn sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Shipper có thể dừng chạy xe xăng từ đầu 2028

Với xe máy công nghệ hoạt động trong vùng phát thải thấp, nhóm nghiên cứu đề xuất từ ngày 1/1/2028, tất cả phải là xe điện, xe năng lượng xanh.

Đề xuất xe công nghệ hoạt động trong vùng phát thải thấp phải chuyển toàn bộ sang xe điện, xe năng lượng xanh từ 1/1/2028.

Riêng xe máy công nghệ hoạt động ở các vùng còn lại của TP.HCM, đến 1/1/2030 mới yêu cầu chuyển toàn bộ sang xe điện, xe năng lượng xanh thân thiện môi trường.

Các xe máy cá nhân, ô tô cá nhân trong vùng phát thải thấp nhưng không kinh doanh, lộ trình chuyển đổi được "giãn cách" hơn.

Bắt đầu từ 1/1/2029, xe máy cá nhân lưu thông vào khu vực này quy định phải đạt tiêu chuẩn khí thải Mức 4 trở lên.

Với ô tô cá nhân, đề xuất từ 1/1/2028, toàn bộ xe phải đạt tiêu chuẩn khí thải Mức 4; đạt tiêu chuẩn khí thải Mức 5 từ ngày 1/1/2030.

Đến đầu 2035, toàn bộ xe trong vùng phát thải thấp phải chuyển sang xe điện, xe năng lượng xanh.