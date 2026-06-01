Hơn 600 thí sinh vắng mặt buổi thi Văn vào lớp 10 tại TP.HCM

(VTC News) -

Kết thúc môn thi đầu tiên của kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM, theo thống kê của Sở GD&ĐT Thành phố, có 603 em vắng mặt, không ghi nhận tình hình thí sinh vi phạm quy chế thi.

Những em vắng có thể do gặp sự cố hoặc không muốn dự thi. Các em sẽ bị tính 0 điểm môn Văn. Theo quy chế, bài thi mỗi môn của thí sinh phải từ 0,25 trở lên mới được xét tuyển. Vì vậy, nếu dự thi các môn sau, thí sinh cũng không được xét vào lớp 10 công lập.

Đề thi Ngữ văn sáng nay được nhiều thí sinh đánh giá là mang tính thời sự, gần gũi với đời sống học sinh khi đề cập đến nguy cơ cạn kiệt cảm xúc của giới trẻ trong bối cảnh ngày càng phụ thuộc vào công nghệ. Với nội dung quen thuộc và giàu tính gợi mở, nhiều thí sinh cho biết tự tin đạt khoảng 7 điểm trở lên.

Trong khi đó, các giáo viên nhận xét đề thi có chất lượng tốt, bám sát thực tiễn và phù hợp với lứa tuổi học trò. Dù không quá khó, đề vẫn bảo đảm tính phân hóa, tạo cơ hội để học sinh thể hiện tư duy, cảm xúc và năng lực lập luận, đồng thời không dễ để đạt điểm tuyệt đối.

Thí sinh dự thi môn Ngữ văn sáng 1/6.

Chiều nay, các thí sinh tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ, môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, với thời gian làm bài 90 phút.

Theo lịch thi, sáng mai (2/6) thí sinh làm bài thi môn Toán. Đến buổi chiều, những em đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên hoặc chương trình tích hợp sẽ tiếp tục tham gia bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp tương ứng với nguyện vọng đã đăng ký.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM năm học 2026-2027 với hơn 150.000 thí sinh dự thi. Các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố tuyển khoảng 118.500 học sinh vào lớp 10, tương đương khoảng 78% thí sinh dự thi có cơ hội trúng tuyển.

Để phục vụ kỳ thi Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 242 điểm thi, với hơn 6.400 phòng thi. Thành phố cũng huy động gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi, gồm hơn 12.900 giám thị coi thi, 1.210 lãnh đạo điểm thi, trên 2.900 nhân viên phục vụ và 726 cán bộ công an trực tại các điểm thi.