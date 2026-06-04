Bắt đầu quét radar trên đường Trường Sơn - nơi phát hiện 30 hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 4/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các chuyên gia thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) sử dụng thiết bị radar để khảo sát, tìm kiếm dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Bắt đầu quét radar trên đường Trường Sơn.

Ông Lê Văn Anh Cường, Trưởng bộ môn Khoa Vật lý - Địa cầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cho biết thiết bị radar hoạt động bằng cách phát sóng điện từ xuống lòng đất và thu nhận tín hiệu phản xạ trở lại. Dữ liệu thu được sẽ tạo thành các lát cắt địa chất, giúp nhận diện cấu trúc và những dấu hiệu bất thường bên dưới bề mặt.

"Công nghệ này từng được sử dụng trong dự án tìm kiếm liệt sĩ tại tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng). Từ kết quả khảo sát bằng radar, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và phát hiện một số hài cốt liệt sĩ tại đây. Gần đây, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng đã cử cán bộ cùng thiết bị radar đến hỗ trợ cơ quan chức năng TP.HCM thăm dò tại một khu vực nghi có mộ liệt sĩ" - ông Cường nói.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ, cho biết việc sử dụng radar xuyên đất được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện những dấu hiệu bất thường bên dưới bề mặt. Từ các dấu hiệu này, nhóm sẽ phân tích, đối chiếu với tư liệu, bản đồ và thông tin nhân chứng đã thu thập để khoanh vùng những vị trí nghi vấn, như rãnh nước hoặc rãnh chôn cất liệt sĩ.

Theo ông Thắng, công nghệ radar được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia trong các lĩnh vực khảo cổ, địa chất, xây dựng và tìm kiếm các cấu trúc ngầm. Tại Việt Nam, thiết bị này cũng được ứng dụng trong một số cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nhưng chưa được triển khai rộng rãi.

Trong ngày 4/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ phát dọn cây cỏ, làm sạch mặt bằng khu vực trước Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm, phường Đăk Cấm. Việc chuẩn bị mặt bằng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia triển khai thiết bị radar và phục vụ cho công tác khoanh vùng, khai quật nếu phát hiện dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, tại hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc các phường Đăk Cấm và Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra chiều 29/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin năm 2001, ông Nguyễn Minh Đa (SN 1964, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) khi tham gia đào hố cột điện tại ngã 3 đường Trường Chinh và Hàm Nghi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ (nay là phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đã phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau khi nhận được trình báo từ ông Đa, lực lượng chức năng đã tới hiện trường, phối hợp khai quật dọc rãnh nước đường Trường Chinh.

Sau nhiều ngày tìm kiếm ở độ sâu khoảng 1m, đoàn quy tập đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ. Toàn bộ các hài cốt liệt sĩ đã được an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum (nay là Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm).

7 năm sau thời điểm ông Đa phát hiện hài cốt liệt sĩ, một điểm mộ tập thể khác tiếp tục được phát hiện dọc tuyến đường này khi ông Trần Văn Thế (người dân sống tại khu vực đường Trường Chinh) đào móng xây nhà.

Ông Trần Văn Thế nhớ lại, ngay khi phát hiện hài cốt, ông nghi là liệt sĩ nên trình báo cơ quan chức năng. Từ vị trí này, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm sang phần sân của hộ dân bên cạnh và phát hiện tổng cộng 22 hài cốt liệt sĩ.