Khởi tố 2 kẻ giả danh phóng viên tống tiền lực lượng CGST

(VTC News) -

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa đấu tranh, làm rõ hành vi sử dụng thủ đoạn giả danh phóng viên báo chí, thu thập thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng nhằm uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép buộc đưa tiền để trục lợi cá nhân.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong (SN 1989, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) Trần Văn Thành (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 8, khu Ngô Quyền, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - là bạn tù của Phong) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d, Khoản 2 Điều 170 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, Lê Hồng Phong kết hôn với chị Lê Thị Phương (SN 1994 và sinh sống tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh).

Hai bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Quá trình sinh sống tại địa phương, Phong nảy sinh ý định đặt máy quay phim để ghi lại hình ảnh quá trình làm việc của tổ Tuần tra kiểm soát và cho rằng quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ CSGT có vi phạm để uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền. Đến khoảng tháng 10/2025, Phong có gọi điện cho Trần Văn Thành để trao đổi việc thực hiện việc ghi hình về lực lượng CSGT.

Từ tháng 5/2026, Phong và Thành mua các thiết bị camera giấu kín, bí mật ghi hình hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm tại Hà Tĩnh. Hai người này thỏa thuận, nếu tống tiền thành công thì Phong sẽ hưởng 85%, Thành sẽ hưởng 15% số tiền chiếm đoạt được.

Sau khi thu thập được các đoạn video, hình ảnh, Phong và Thành tự nhận là phóng viên, nhà báo, đưa ra những thông tin mang tính suy diễn, quy chụp về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ. Đồng thời, sử dụng các tài liệu này để gây sức ép tâm lý, đe dọa cung cấp cho cơ quan cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan truyền thông nhằm buộc bị hại phải đưa tiền.

Với thủ đoạn tinh vi, 2 người này lợi dụng tâm lý lo lắng, sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, cơ quan, đơn vị để yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng phát hiện, thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của 2 người này theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hành vi giả danh phóng viên, nhà báo hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để thu thập thông tin, gây sức ép nhằm trục lợi. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu đe dọa, tống tiền, cưỡng đoạt tài sản dưới bất kỳ hình thức nào, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.