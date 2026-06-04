Khai mạc Giải Pickleball Michelob Ultra - Châu Á Mở Rộng 2026

(VTC News) -

Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 chính thức khai mạc tại VIAS Pickleball Academy (TP.HCM). Diễn ra từ ngày 4 đến 7/6, giải đấu do Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) và Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC) phối hợp tổ chức, đối tác truyền thông quốc tế Pickleball World Communications (PWC) và đơn vị điều hành, vận hành chuyên môn - Pickleball PVNA.

Danh sách các vận động viên chuyên nghiệp tham dự giải ghi nhận nhiều tên tuổi lớn như Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Trịnh Linh Giang, Sophia Phương Anh, Phúc Huỳnh, Đỗ Minh Quân cùng các ngôi sao quốc tế như Kaitlynn Hart (Hoa Kỳ), Roos Van Reek (Hà Lan), Nicole Shoeman (Úc), Vivian Glozman (Hoa Kỳ), Harsh Mehta (Ấn Độ).

VĐV Quang Dương tuyên thệ tại lễ khai mạc.

Phát biểu xác nhận tham gia thi đấu, VĐV Lý Hoàng Nam cho biết: “Việc một sân chơi quốc tế như Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 được tổ chức tại Việt Nam là tín hiệu rất tích cực cho phong trào chung, mang lại cơ hội cọ xát quý giá cho các vận động viên và đồng thời là dịp để chúng ta thấy được năng lực tổ chức những sự kiện thể thao bài bản, chất lượng".

Sự góp mặt của nhiều VĐV hàng đầu trong nước và quốc tế không chỉ minh chứng cho sức hút mà còn đảm bảo chất lượng chuyên môn của giải đấu. Tính đến thời điểm đóng cổng đăng ký, giải đấu ghi nhận hơn 500 lượt đăng ký thi đấu từ hơn 350 tay vợt phong trào cho hạng mục Intermediate (Trung cấp) và Advanced (Nâng cao) cũng như gần 170 vận động viên chuyên nghiệp trong nước và quốc tế cho hạng mục Open (Chuyên nghiệp).

Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT, cho biết: “Pickleball là bộ môn nằm trong hệ sinh thái nội dung thể thao cao cấp mà FPT Play đầu tư và phát triển. Kinh nghiệm tổ chức các giải đấu thể thao quốc tế cũng như đồng hành cùng các giải pickleball lớn trước đây đã giúp FPT Play mở rộng vai trò của mình với Giải Pickleball Michelob ULTRA - Asia Open 2026. Đây là dấu mốc khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn cho bộ môn pickleball tại Việt Nam, thông qua việc tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, tầm cỡ, phục vụ khán giả".

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng, Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 thuộc nhóm các giải đấu có mức thưởng lớn tại Việt Nam hiện nay, tạo động lực cạnh tranh sòng phẳng và mạnh mẽ.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong số ít giải pickleball áp dụng chuẩn mực vận hành công nghệ, toàn bộ quy trình từ đăng ký, bốc thăm chia nhánh đến cập nhật Livescore và quản lý vận hành chuyên môn của giải đều được kiểm soát đồng bộ qua hệ thống Sporttora.

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên một giải đấu chính thức tại Việt Nam áp dụng thể thức thi đấu Rally (tính điểm trực tiếp ở mọi pha bóng), đẩy tốc độ trận đấu lên mức cao nhất.

Trong đó, hạng mục Open sẽ thi đấu loại trực tiếp theo nhánh. Từ vòng bán kết, các VĐV đấu 3 ván chạm 15 điểm (thắng cách biệt 2 điểm). Trận chung kết thi đấu 3 ván chạm 21 điểm (thắng cách biệt 2 điểm). Hạng mục Intermediate (Trung cấp) & Advanced (Nâng cao) sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt (1 ván chạm 15 điểm) trong vòng bảng, từ vòng knock-out thi đấu 1 ván chạm 21 điểm. Riêng trận Chung kết thi đấu 3 ván chạm 15 điểm.