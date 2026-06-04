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Vàng vượt trái phiếu Mỹ, trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới
(VTC News) -
Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), vàng chính thức vượt qua trái phiếu chính phủ Mỹ để chiếm tới 27% tổng tài sản dự trữ toàn cầu.
Hồng Thắm
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