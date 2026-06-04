Mùa nóng nên nấu 8 món canh thanh mát này để khỏe gan, giải nhiệt

Gan giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và thải độc của cơ thể. Việc bổ sung các món canh thanh mát từ rau củ, thảo dược tự nhiên không chỉ giúp giải nhiệt ngày hè mà còn hỗ trợ duy trì chức năng gan và tăng cường sức khỏe.

Canh mướp đắng nhồi thịt

Mướp đắng là thực phẩm quen thuộc có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc và cải thiện tiêu hóa. Loại quả này giàu vitamin C, axit amin và chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe. Kết hợp với thịt nạc xay giàu đạm, canh mướp đắng nhồi thịt vừa thanh mát, bổ dưỡng, vừa là lựa chọn phù hợp cho thực đơn mùa hè.

Canh củ cải trắng nấu thịt bò

Củ cải trắng được biết đến là loại thực phẩm có khả năng hỗ trợ thanh lọc cơ thể, kích thích tiêu hóa và tăng cường quá trình đào thải chất cặn bã.

Khi nấu cùng thịt bò giàu protein và sắt, món canh này không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp cơ thể được cung cấp thêm năng lượng và các vi chất cần thiết. Vị ngọt tự nhiên của củ cải hòa quyện cùng vị đậm đà của thịt bò tạo nên món canh dễ ăn, phù hợp với nhiều đối tượng.

Canh bầu nấu tôm

Canh bầu nấu tôm là món ăn thanh mát, dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Bầu có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, trong khi tôm cung cấp protein, canxi và nhiều khoáng chất cần thiết. Sự kết hợp này tạo nên món canh thơm ngon, thích hợp để giải nhiệt và hỗ trợ sức khỏe trong những ngày nắng nóng.

Canh bầu nấu tôm là món ăn thanh mát, dễ ăn và giàu dinh dưỡng.

Canh rau dền nấu tôm

Rau dền đỏ có tính mát, giúp thanh nhiệt và bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Nấu cùng tôm, món canh không chỉ thơm ngon mà còn cung cấp thêm protein và sắt, phù hợp cho những người muốn giải nhiệt, hỗ trợ chức năng gan và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Canh rau má

Rau má giàu flavonoid, triterpenoid cùng nhiều vitamin và khoáng chất, có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc và cải thiện tuần hoàn máu. Bổ sung canh rau má vào thực đơn giúp cơ thể giải nhiệt, giảm mệt mỏi trong ngày nắng nóng, đồng thời hỗ trợ bảo vệ và duy trì chức năng gan.

Canh củ cải, cà rốt hầm xương

Cà rốt và củ cải đường là hai loại rau củ giàu beta-carotene, flavonoid cùng nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.

Khi được hầm cùng xương heo hoặc xương gà, món canh có vị ngọt thanh tự nhiên, đồng thời bổ sung collagen, canxi và nhiều khoáng chất quan trọng. Không chỉ hỗ trợ sức khỏe gan, món ăn này còn góp phần tăng cường sức khỏe xương khớp và nâng cao thể trạng.

Canh rau ngót nấu thịt băm

Rau ngót giàu vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như sắt, kali và magie, giúp hỗ trợ chuyển hóa và đào thải độc tố. Nấu cùng thịt băm, món canh không chỉ thơm ngon, dễ ăn mà còn bổ sung thêm protein cần thiết, phù hợp cho những người muốn tăng cường sức khỏe và hỗ trợ chức năng gan thông qua chế độ ăn hàng ngày.

Canh hoa atiso hầm móng giò

Atiso từ lâu được biết đến với công dụng hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và bảo vệ gan. Khi hầm cùng móng giò giàu collagen và dưỡng chất, món canh không chỉ thơm ngon mà còn giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ chức năng gan và giảm tác động bất lợi từ việc sử dụng rượu bia.

Bên cạnh việc bổ sung các món canh thanh mát, mỗi người cần duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế rượu bia, thực phẩm nhiều dầu mỡ và xây dựng lối sống lành mạnh để bảo vệ gan hiệu quả và lâu dài.