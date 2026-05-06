30 mâm cơm mùa hè thanh mát, dễ nấu của mẹ đảm Hà Nội

Giữa những ngày nắng oi ả đặc trưng của mùa hè miền Bắc, câu hỏi “hôm nay ăn gì” dường như trở thành nỗi băn khoăn thường nhật của nhiều gia đình. Thế nhưng, với chị Vũ Thu Hương (41 tuổi, Hà Nội), gương mặt quen thuộc trong cộng đồng yêu bếp, mỗi bữa cơm lại là một niềm vui, một cách để bồi đắp tổ ấm theo cách riêng.

Không cầu kỳ sơn hào hải vị, mâm cơm của chị Hương ghi điểm bởi sự giản dị, thanh mát nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Điều đặc biệt là dù chi phí hợp lý, những bữa ăn chị chuẩn bị luôn nhận được sự khen ngợi từ chồng và các thành viên trong gia đình. Với chị, nấu ăn không chỉ là công việc thường ngày mà còn là cách thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và gắn kết.

Mâm cơm có món ếch xào măng, lưỡi heo luộc, canh bí xanh nấu tôm, cà bát muối xổi, lặc lày luộc.

Mâm cơm có món xôi yêu nước, cá bống rim mắm tỏi, ngan quay ngũ vị, canh cua nấu bầu, mắm tép chưng thịt.

Chia sẻ về bí quyết giữ cho bữa cơm mùa hè luôn hấp dẫn, chị Hương nói: "Mình ưu tiên những món ăn dễ nấu, ít dầu mỡ, thiên về vị thanh nhẹ để phù hợp với thời tiết nóng bức. Mùa hè không cần mâm cơm quá cầu kỳ, chỉ cần món ăn hợp vị, dễ ăn là cả nhà đã thấy ngon miệng hơn rất nhiều".

Trong loạt 30 mâm cơm mùa hè được chị chia sẻ có những món rất truyền thống như canh rau ngót nấu tôm, cà pháo ăn kèm mắm tôm, hay canh chua cá lóc. Mỗi món ăn đều gần gũi và gợi cảm giác mát lành, giúp xua tan cái nóng mùa hè. Đặc biệt, cách phối hợp món của chị luôn đảm bảo sự cân bằng giữa rau xanh, chất đạm và tinh bột, yếu tố quan trọng để giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình.

Không chỉ dừng lại ở giá trị dinh dưỡng, mâm cơm gia đình theo chị Hương còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đó là nơi lưu giữ ký ức, nơi mỗi món ăn đều gắn với hình ảnh thân thuộc của quê hương, của mẹ, của bà. Một bát canh cua mồng tơi dân dã, đĩa cá kho tộ đậm đà hay bát dưa cải muối chua… tất cả đều như gợi lại những ngày tháng bình yên, nơi căn bếp luôn đỏ lửa và tiếng cười rộn ràng.

Chị Vũ Thu Hương. Trong nhịp sống hiện đại, khi các thành viên gia đình bận rộn với công việc và học hành, những bữa cơm sum họp dễ trở nên thưa thớt. Nhưng cũng chính vì thế mà giá trị của mâm cơm gia đình càng trở nên khó đo đếm. Đó không chỉ là nơi để ăn uống, mà còn là không gian kết nối, nơi mọi người tạm gác lại những lo toan để quây quần bên nhau. 30 mâm cơm mùa hè của chị Hương sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không chỉ học hỏi cách nấu ăn mà còn được truyền cảm hứng để chăm chút hơn cho bữa cơm gia đình.

“Chỉ cần một chút thời gian và sự quan tâm, ai cũng có thể tạo nên những bữa cơm ấm cúng cho gia đình mình. Giữa vô vàn lựa chọn ăn uống tiện lợi ngoài kia, những mâm cơm giản dị, thanh mát chính là sợi dây gắn kết yêu thương trong mỗi nhà", chị Hương chia sẻ.

Cùng tham khảo những mâm cơm mùa hè ngon và dễ làm mà chị Thu Hương đã nấu cho gia đình.

Mâm cơm đẹp mắt với các món gà ta rang gừng, thị bò xào ngồng tỏi, canh cua hoa thiên lý mướp hương, cá pháo dầm, bánh xu xê hình cờ đỏ sao vàng được làm dịp kỷ niệm 30/4.

Mâm cơm có món cá trắm kho dưa, chạo tai heo xoài xanh bóp thấu, lưỡi heo luộc, canh chua mọc nấu dứa, dưa chuột mèo.

Mâm cơm có món tôm vằn biển rang, đậu phụ rán tẩm hành, canh cua nấu rau mồng tơi mướp, dưa chuột trộn giá đỗ.

Bữa ăn này có món chả sương sông, đậu phụ rán tẩm hành, tép rang lá chanh, canh riêu cua, cà bát muối xổi.

Mâm cơm có món trứng tráng hàu, thịt bê hấp, canh hàu nấu chua.

Thực đơn gồm sườn nướng tảng sốt mắm tỏi, nem chạo, khoai tây chiên, canh rau cải, salad.

Mâm cơm có món tôm sú hấp nước dừa, chả mực, đậu phụ rán, canh chua ngao nấu dứa.

Thực đơn này gồm món thịt bò xào hoa thiên lý, chả ốc hấp, cá trắm sốt cà chua, canh rau ngót nấu thịt băm.

Bữa ăn này có chả bò lá lốt, nộm thịt bò trộn rau càng cua, cá cơm xóc lạc, canh rau mồng tơi nấu ngao.

Thực đơn gồm thịt bắp giò hấp riềng mẻ, bí non xào tỏi, khô cá bống biển tẩm gia vị, canh ngó khoai nấu sườn non, bánh rán mặn nhân thịt.

Mâm cơm thanh mát với món thịt ba chỉ luộc chấm mắm tôm chua, mướp đắng xào trứng, nộm rau củ thập cẩm, cá mờm cơm sữa rim mặn ngọt, canh hoa thiên lý nấu tôm.

Mâm cơm mùa hè dễ ăn với các món chim cút nướng sốt ngũ vị, đậu phụ rán sốt cà chua, rau bí non xào tỏi, canh cải bó xôi nấu thịt băm.

Mâm bún chả bún nem đổi bữa cho ngày hè nóng nực.

Mâm cơm có món nộm sứa xoài xanh, nem lụi bọc sả, cá chỉ vàng chiên, canh hoa bí nhồi thịt.

Thực đơn gồm tôm sông rang thịt, đậu phụ rán tẩm hành, canh cua nấu khoai sọ rau rút, cà pháo dầm.

Mâm cơm có món cá nục sốt cà, xá xíu má đào, rau củ luộc chấm kho quẹt, canh trứng vân mây.

Bữa cơm này có món tôm sông rang thịt ba chỉ, đậu phụ rán tẩm hành, cà bát muối xổi, canh cua rau đay mồng tơi mướp.

Mâm cơm có món ngan dé luộc, canh măng tiết ngan, mướp hương luộc.

Thực đơn có món cua bể hấp sả bia, bắp giò heo luộc, đậu cove luộc, canh chua sườn nấu sấu.

Mâm cơm có món tôm xào bông hẹ, gà mái ri luộc, canh gà nấu bí xanh, xôi khúc ngũ sắc.

Trứng bắc thảo sốt xì dầu, thịt ba chỉ luộc, nộm rau muống, nước canh rau muống luộc.

Mâm cơm có món sườn nướng ngũ vị, ốc móng tay xào, canh rau mồng tơi nấu tôm, salad cà chua trộn dưa chuột.

Bữa ăn này có món thịt lợn mán xào lá mắc mật, cá trắm đen kho thịt ba chỉ, rau lang luộc, bánh bao sen nhân cốm xào.

Mâm cơm có món thịt ram sốt chanh leo, mắm tép chưng tôm thịt, canh cá rô đồng nấu rau cải, cà pháo dầm.

Thực đơn gồm các món cá trắm đen hấp bia, guốc bò xào khế chua, mắm tép chưng thịt, canh rau ngót nấu mọc.