Bắt kẻ giả danh nữ sinh viên đi lừa tình, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồng Thiên An (SN 1997, trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 28/5, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận trình báo của ông Đ.M.C. (SN 1974, trú xã Đông Anh, TP Hà Nội) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Hồng Thiên An bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng không gian mạng làm công cụ thực hiện hành vi phạm tội với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương xác minh, truy xét.

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định Hồng Thiên An chính là kẻ gây án và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và khai nhận: Khoảng đầu tháng 8/2018, Hồng Thiên An lên các hội nhóm mua bán tài khoản Facebook trên mạng xã hội để mua một tài khoản Facebook mang tên “Linh Đan”. Sau đó, kẻ này sử dụng hình ảnh của một phụ nữ khác, xây dựng hồ sơ cá nhân giả với thông tin là Phạm Linh Đan (SN 1997), quê xã Quảng Vinh, tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ), sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng nhằm tìm kiếm người quen biết để thực hiện hành vi lừa đảo.

Khoảng giữa tháng 8/2018, ông Đ.M.C. kết bạn với tài khoản Facebook “Linh Đan”. Trong quá trình trò chuyện, An liên tục đưa ra các thông tin giả mạo, gửi hình ảnh, thư tay và tạo dựng hoàn cảnh cá nhân nhằm tạo lòng tin, khiến ông C. tin rằng mình đang quen biết và có quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên

Sau thời gian dài tạo dựng niềm tin, từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2022, An nhiều lần đưa ra các lý do như cần vốn mở cửa hàng kinh doanh, đầu tư làm ăn và vay mượn tiền của ông C. Tin tưởng người quen trên mạng, ông C. đã 3 lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền 1.592.580.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, An sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.

Quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.