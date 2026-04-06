Khởi tố kẻ giả danh trật tự đô thị 'làm luật' giữa đường

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 6/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lã Phương Nam (SN 1983, trú phường Bồ Đề, Hà Nội) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận trình báo của chị Đ.T.P (sinh năm 1990, trú xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) về việc bị một đối tượng giả danh lực lượng chức năng chiếm đoạt tiền.

Lã Phương Nam làm việc với cơ quan chức năng.

Theo trình báo, khoảng 12h20 ngày 27/3/2026, khi chị P điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 287 (đoạn qua thôn Đông, xã Đại Đồng), một nam thanh niên đi xe máy vượt lên, yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ.

Người này mặc trang phục giống lực lượng trật tự đô thị, cầm gậy chỉ huy giao thông, thông báo chị P vi phạm lỗi vượt đèn đỏ và yêu cầu nộp tiền để “bỏ qua”. Do lo sợ, nạn nhân đã đưa 300.000 đồng, sau đó đối tượng nhanh chóng rời đi.

Vào cuộc xác minh, đến ngày 3/4, Công an xã Đại Đồng đã làm rõ và bắt giữ Lã Phương Nam là người gây ra vụ việc.

Tang vật thu giữ gồm bộ quần áo dạng đồng phục trật tự đô thị, gậy chỉ huy giao thông, giày, tất và xe máy Honda Wave- phương tiện đối tượng sử dụng để gây án.

Bộ trang phục Nam mặc để thực hiện hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Tại cơ quan công an, Nam khai từng tham gia tổ trật tự đô thị phường Bồ Đề, quận Long Biên đến năm 2016 thì nghỉ việc. Lợi dụng việc vẫn giữ trang phục, công cụ, đối tượng nảy sinh ý định giả danh lực lượng chức năng để chiếm đoạt tài sản.

Nam thường chọn các nút giao có đèn tín hiệu, nhắm vào người vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm… rồi dừng xe, đe dọa xử phạt để “làm luật”.

Bước đầu, đối tượng khai đã thực hiện nhiều vụ tại các địa bàn khác nhau. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.