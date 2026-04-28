VietinBank ưu đãi 'Gửi tiết kiệm - Mở kho báu - Đón Lễ lớn' chào mừng 30/4 - 1/5

Nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng trong mùa cao điểm du lịch, nghỉ dưỡng dịp lễ 30/4 – 1/5, VietinBank chính thức triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt “Gửi tiết kiệm - Mở kho báu - Đón Lễ lớn” với cơ hội nhận các giải thưởng du lịch quốc tế hấp dẫn.

Chương trình diễn ra từ ngày 22/4 đến hết 31/5/2026, áp dụng cho khách hàng cá nhân có nhu cầu gửi tiết kiệm và sử dụng thêm các dịch vụ thanh toán của VietinBank.

Theo đó, khách hàng mở mới tiền gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng trở lên đồng thời đăng ký/ có gói tài khoản thanh toán VietinBank trong thời gian triển khai sẽ đủ điều kiện tham gia quay số trúng thưởng, mở “kho báu du lịch” với nhiều phần quà giá trị.

Điểm nhấn của chương trình là hệ thống giải thưởng lớn mang đậm dấu ấn trải nghiệm tại những miền đất mới, gồm:

- 01 giải Châu Âu: Tour 11 ngày 10 đêm dành cho 02 người

- 01 giải Nhật Bản: Tour 05 ngày 04 đêm dành cho 02 người

- 01 giải Hàn Quốc: Tour 04 ngày 03 đêm dành cho 02 người

Cùng nhiều giải thưởng Hành trình khám phá là tiền chuyển khoản dành cho khách hàng may mắn.

Đại diện VietinBank cho biết, chương trình được thiết kế nhằm khuyến khích khách hàng gia tăng tích lũy tài chính một cách chủ động, đồng thời mở rộng cơ hội trải nghiệm các hành trình du lịch quốc tế trong bối cảnh nhu cầu nghỉ lễ, du lịch tăng cao.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm tiền gửi, chương trình còn góp phần thúc đẩy xu hướng tài chính gắn liền trải nghiệm sống, mang đến giá trị cộng thêm cho khách hàng trong hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng hiện đại.Với thông điệp “mỗi khoản tiết kiệm là một cơ hội mở kho báu”, VietinBank kỳ vọng chương trình sẽ tạo sức hút mạnh mẽ trong dịp Lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Để biết thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868, Email: contact@vietinbank.vn.