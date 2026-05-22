Công an xuất hiện tại nhiều phòng khám nha khoa trong 'vụ ly hôn 1.200 tỷ đồng'

Từ sáng đến chiều 22/5, lực lượng công an đã có mặt tại nhiều phòng khám trong chuỗi nha khoa Đại Nam tại TP.HCM.

Theo ghi nhận của P.V và nhiều người dân xung quanh xác nhận, lực lượng mặc sắc phục công an đi xe công vụ đến các phòng khám tại TP.HCM từ 8h cùng ngày và làm việc kéo dài nhiều giờ. Công an có xem xét tài liệu, chứng từ, sổ sách của các phòng khám này.

Chiều 22/5, lực lượng công an vẫn đang làm việc bên trong phòng khám nha khoa Đại Nam trên đường Lê Quang Định, phường Gia Định, TP.HCM. Ảnh: Đ.Đ

Lực lượng công an làm việc bên trong phòng khám nha khoa Đại Nam trên đường Lê Quang Định. Ảnh: Đ.Đ

Hình ảnh tại phòng khám nha khoa Đại Nam trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP.HCM. Ảnh: Đ.Đ.

Hình ảnh tại phòng khám nha khoa Đại Nam ở đường Lê Văn Duyệt, phường Gia Định, TP.HCM. Ảnh: Đ.Đ.

Lực lượng công an cũng xuất hiện tại các phòng khám ở tỉnh, thành khác của hệ thống nha khoa nói trên.

Tại Khánh Hòa, từ 8-14h cùng ngày, lực lượng công an đã làm việc tại phòng khám nha khoa Sài Gòn trên đường Lê Thành Phương, phường Nha Trang. Lực lượng công an mang đi nhiều tài liệu, chứng từ.

Lực lượng công an làm việc tại phòng khám nha khoa Sài Gòn ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Cùng thời điểm, tại phòng khám nha khoa trong hệ thống nói trên ở đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng công an cũng có mặt làm việc.

Trong thời gian cơ quan công an làm việc, các phòng khám nha khoa đều tạm dừng hoạt động.

Được biết, hệ thống nha khoa này thuộc khối tài sản đang tranh chấp lên tới hơn 1.200 tỷ đồng trong vụ ly hôn giữa bác sĩ H.N.T.T và bà N.A. mà TAND khu vực 5 - TP.HCM thụ lý.

Vụ tranh chấp tài sản ly hôn này được tòa thụ lý từ tháng 3/2015 nhưng đến hơn 10 năm sau mới có thể đưa ra xét xử do các bên nhiều lần thay đổi yêu cầu khởi kiện, phát sinh phản tố và cần thu thập thêm nhiều tài liệu, chứng cứ.