Vì sao chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh ở TP.HCM bị bắt?

(VTC News) -

Video chủ cơ sở nha khoa bóp cổ, lấy gậy sắt tấn công khách hàng.

Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (SN 1985), chủ Phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời tiếp tục làm rõ các dấu hiệu phạm tội khác. Nạn nhân là chị N.T.T.T. (31 tuổi, quê Đắk Lắk).

Tại cơ quan điều tra, bà Chinh khai nhận do nhiều lần bị chị T. đến phòng khám phản ứng về chất lượng dịch vụ, gây ồn ào và ảnh hưởng uy tín nên bà tìm cách xua đuổi. Trong lúc nóng giận, bà đã tấn công khách hàng, dùng thanh sắt đe dọa, làm hỏng điện thoại và mắt kính của chị T.

Chủ cơ sở nha khoa ở TP.HCM bị bắt khẩn cấp sau khi hành hung khách hàng.

Theo xác minh, mâu thuẫn bắt đầu từ năm 2021 khi chị T. đến nha khoa Tuyết Chinh niềng răng. Sau một thời gian, tình trạng răng của chị ngày càng xấu, được một phòng khám khác chẩn đoán xương răng bị hư hại.

Dù quay lại tháo niềng nhưng kết quả không cải thiện, chị T. nhiều lần muốn gặp trực tiếp bà Chinh để giải quyết nhưng không được đáp ứng.

Phòng khám sau đó chỉ đưa ra phương án cắt nướu và tẩy trắng miễn phí, đồng thời yêu cầu chị T. phải thanh toán đầy đủ chi phí trước khi tiếp tục điều trị, khiến tranh cãi kéo dài.

Ngày 3/9, khi hai bên gặp mặt, lời qua tiếng lại xảy ra, bà Chinh chửi bới, vu cáo khách hàng lừa đảo rồi lao vào hành hung, đúng như hình ảnh trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Công an TP.HCM đã trưng cầu giám định thương tích của chị T. và thiệt hại tài sản để củng cố hồ sơ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 8/9, đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm việc tại nha khoa Tuyết Chinh. Qua kiểm tra, cơ sở này bị phát hiện có nhiều sai phạm như không đảm bảo điều kiện chuyên môn, cơ sở vật chất không đạt chuẩn và nhân sự hành nghề thiếu giấy tờ hợp pháp.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu nha khoa Tuyết Chinh tạm ngưng hoạt động khám, chữa bệnh cho đến khi vụ việc được giải quyết, đồng thời phải bổ sung hồ sơ pháp lý và chỉ được phép quảng cáo dịch vụ trong danh mục kỹ thuật được phê duyệt.