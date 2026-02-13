Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

Tối 13/2, lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên Kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ quốc gia; Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ mùa Xuân tối 13/2.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân năm 2026.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội, với quy mô hơn 100.000 m² trưng bày trong nhà và hơn 45.000 m² ngoài trời. Đây được xem là hành trình "du xuân xuyên Việt" đưa tinh hoa văn hoá ba miền hội tụ trong lòng Thủ đô.
Sau 12 ngày tổ chức, Bộ Công Thương đánh giá Hội chợ Mùa Xuân đã thành công trong việc tạo ra một không gian lễ hội Tết và Xuân rộn ràng.
Sự kiện không chỉ đơn thuần là nơi mua bán mà còn là sự kết hợp phong phú giữa các hoạt động trải nghiệm sản xuất, kinh doanh với trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian và hiện đại.
Qua đó, Hội chợ đã thành công trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh vùng miền và khơi dậy niềm tự hào của người dân đối với sản phẩm Việt Nam.
Hội chợ đã xây dựng không gian tiêu dùng mang đậm sắc xuân, quy tụ sản phẩm Việt Nam chất lượng cao và đặc sản vùng miền, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, trình diễn văn hóa - nghệ thuật. Qua đó, khách tham quan không chỉ mua sắm mà còn trải nghiệm giá trị truyền thống gắn với sản phẩm Việt, góp phần nâng cao sức hấp dẫn sự kiện và quảng bá hình ảnh, năng lực sản xuất - thương mại của các địa phương.