Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội, với quy mô hơn 100.000 m² trưng bày trong nhà và hơn 45.000 m² ngoài trời. Đây được xem là hành trình "du xuân xuyên Việt" đưa tinh hoa văn hoá ba miền hội tụ trong lòng Thủ đô.