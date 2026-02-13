Hội chợ Mùa Xuân 2026 thu hút khoảng 500.000 lượt khách, doanh thu tăng vượt bậc

(VTC News) -

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 2 - 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở xã Đông Anh, Hà Nội; mở cửa từ 9 - 21h hàng ngày. Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), hội chợ không đơn thuần là không gian mua bán mà còn là sự kết hợp phong phú giữa các hoạt động trải nghiệm sản xuất, kinh doanh với trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian và hiện đại.

Với 10 ngày tổ chức, hội chợ đã thu hút khoảng 500.000 lượt người. Đặc biệt, sự kiện còn đón các đoàn khách quốc tế từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Nhờ vậy, kết quả doanh thu của các đơn vị tại hội chợ ghi nhận rất khả quan, với doanh thu từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Ước tính có tới 75% đơn vị tham gia đạt mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc trong hai ngày cuối tuần, tiêu biểu là các địa phương như Hà Nội, Cà Mau, Lào Cai...

Phân khu “Tết sum vầy” do thành phố Hà Nội tổ chức có quy mô khoảng 9.500 m². (Ảnh: Viên Minh)

Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa - nghệ thuật chính là "linh hồn" tạo nên sự khác biệt cho hội chợ năm nay. Việc lồng ghép các không gian diễn xướng dân gian, các buổi trình diễn di sản văn hóa phi vật thể xen kẽ với những hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, nặn tò he...đã tạo nên một không khí Tết rộn ràng.

Những hoạt động này không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú của khách tham quan mà còn nâng tầm giá trị cho sản phẩm. Khi đó, mỗi đặc sản vùng miền không còn là món hàng đơn thuần, mà mang theo cả câu chuyện văn hóa, khơi dậy niềm tự hào và sự tin tưởng của người dân đối với hàng Việt.

Cũng theo ông Phú, hội chợ đóng vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng. Thông qua các khu trưng bày và diễn đàn chuyên đề, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng mạng lưới bán lẻ và tiếp cận trực tiếp với thị trường tiêu thụ ngay tại sự kiện.

Bên cạnh việc bán hàng, hội chợ lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống và trải nghiệm đặc sản, hội chợ đã tạo ra một "điểm chạm" kích thích nhu cầu mua sắm của người dân đối với hàng Việt.

Nhiều đơn vị ghi nhận doanh thu từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Khoảng 75% doanh nghiệp tham gia đạt mức tăng trưởng tốt trong các ngày cao điểm. Sau hội chợ, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp duy trì các mối liên kết với nhà phân phối để chuyển hóa kết quả xúc tiến thành các hợp đồng cung ứng ổn định.

Lễ bế mạc hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 sẽ diễn ra lúc 19h tối nay 13/2.