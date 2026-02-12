Bán được hơn 2 tấn hàng sau 10 ngày tham gia Hội chợ Mùa xuân 2026

(VTC News) -

Sau 10 ngày diễn ra, hội chợ Mùa Xuân 2026 đón lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng dần theo từng ngày. Các mặt hàng phục vụ Tết như: bánh chưng, giò chả, thực phẩm chế biến sẵn và đặc sản vùng miền được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn cả.

Tại gian hàng bánh chưng Bờ Đậu Hương Liên, anh Nguyễn Hùng Duy cho biết, mỗi ngày cơ sở bán ra khoảng 100 chiếc bánh chưng, với giá 70.000 đồng/chiếc. Toàn bộ số bánh sản xuất trong ngày đều được tiêu thụ hết. Theo anh Duy, bánh được làm mới mỗi ngày và vận chuyển trực tiếp đến hội chợ để bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp cận Tết.

Gian hàng giò bê Tiến Giáp (Hà Tĩnh) cũng ghi nhận lượng tiêu thụ lớn trong những ngày hội chợ vừa qua. Chị Trần Thị Tiến vui mừng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở đã bán được hơn 2 tấn giò bê. Với mức giá 300.000 đồng/kg, doanh thu của cơ sở đạt khoảng 600 triệu đồng, cao hơn dự kiến ban đầu. Việc tham gia hội chợ vừa là dịp giới thiệu sản phẩm, vừa là kênh bán hàng trực tiếp hiệu quả, nhất là khi nhu cầu mua giò chả phục vụ ăn Tết và làm quà biếu tăng dần trong những ngày cận Tết.

"Với đà tiêu thụ như hiện nay, doanh thu của gian hàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới khi nhu cầu mua giò chả phục vụ Tết ở mức cao", chị Tiến chia sẻ.

Gian hàng giò bê Tiến Giáp (Hà Tĩnh) ghi nhận lượng tiêu thụ lớn tại Hội chợ Mùa Xuân.

Bên cạnh thực phẩm, các sản phẩm phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết cũng ghi nhận sức mua tích cực. Đại diện cơ sở áo dài Huy Hoàng cho biết, tính từ khi hội chợ khai mạc đến nay, doanh thu bán áo dài đạt khoảng 40 triệu đồng. Các mẫu áo dài được đưa ra với mức giá dao động từ 200.000 - 500.000 đồng mỗi bộ, phù hợp với nhu cầu mua sắm Tết của nhiều gia đình.

Tại gian hàng của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 (Đồng Tháp), anh Nguyễn Văn Hoàn chia sẻ, doanh nghiệp mang đến hội chợ các sản phẩm bánh kẹo, trong đó chủ lực là bánh gạo. Doanh thu mỗi ngày đạt khoảng 10 triệu đồng. Theo anh Hoàn, hội chợ là kênh tiêu thụ trực tiếp hiệu quả, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng và giới thiệu sản phẩm trong mùa cao điểm cuối năm.

Hộ kinh doanh Út Mơ, chuyên các sản phẩm lạp xưởng và mắm Đồng Tháp, tham gia hội chợ Mùa Xuân với các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Chị Trịnh Thu Huyền, đại diện gian hàng cho biết, doanh thu đạt khoảng 30 triệu đồng/ngày. Đây là những sản phẩm quen thuộc, được người tiêu dùng lựa chọn để sử dụng trong gia đình hoặc làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, anh Mai Thành Hiệp, đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Cô Út cho biết, các sản phẩm bánh tráng và muối Tây Ninh mang đến hội chợ đạt doanh thu khoảng 10 triệu đồng/ngày, phù hợp với kế hoạch kinh doanh mà doanh nghiệp đặt ra khi tham gia hội chợ.

Sản phẩm bánh gạo của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 được nhiều người lựa chọn.

Tại gian hàng trầm hương và rượu sim Cao Hoàng, anh Phan Văn Hậu cho biết, doanh số từ các sản phẩm hương phục vụ dịp Tết đạt khá cao. Theo anh Hậu, với đặc thù sản phẩm có giá trị mỗi đơn vị không cao, việc tiêu thụ ổn định trong dịp Tết là mục tiêu chính của đơn vị khi tham gia hội chợ.

Thực tế ghi nhận cho thấy, hội chợ Mùa Xuân đang trở thành kênh tiêu thụ hàng hóa hiệu quả đối với nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Doanh thu tăng, hàng hóa bán ra đều giúp các đơn vị tham gia vừa đạt mục tiêu kinh doanh, vừa mở rộng độ nhận diện sản phẩm trên thị trường. Khi Tết Nguyên đán đến gần, sức mua được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao, tạo thêm dư địa tiêu thụ cho các mặt hàng phục vụ Tết.