Hội chợ Mùa Xuân 2026 - cơ hội quý mở rộng thị trường của doanh nghiệp Việt

(VTC News) -

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, Hội chợ Mùa Xuân 2026 nhộn nhịp với dòng người đến tham quan, mua sắm những món đặc sản vùng miền. Từ thực phẩm, đồ gia dụng, sản phẩm thủ công đến hàng tiêu dùng thiết yếu, mỗi gian hàng đều mang theo hương vị riêng, góp phần tạo nên bức tranh xuân tươi vui, ấm áp.

Không khí mua sắm tại Hội chợ ngày càng nhộn nhịp, đông đúc.

Đáng chú ý, hội chợ Mùa Xuân 2026 còn là kênh xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp kết nối đối tác, mở rộng hệ thống phân phối.

Bà Hà Việt Nga, đại diện Công ty TNHH Làng Mướp cho biết, ý tưởng phát triển các sản phẩm từ sơ mướp xuất phát từ mong muốn gìn giữ nghề truyền thống của cha ông tại Đồng Tháp.

“Đây là vùng có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, cho sản lượng và chất lượng mướp tốt hơn nhiều nơi khác, nên doanh nghiệp đã xây dựng vùng nguyên liệu riêng, trồng mướp chuyên để lấy sơ, vừa bảo đảm nguồn cung ổn định, vừa tạo sinh kế cho người dân địa phương”, bà Nga nói.

Theo bà Nga, các sản phẩm từ sơ mướp của doanh nghiệp đã được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản khoảng 10 năm nay, trong khi thị trường trong nước mới được phát triển khoảng 2 năm gần đây. Hiện sản phẩm đã có mặt tại một số siêu thị, cửa hàng bán lẻ và được nhiều khách sạn 5 sao sử dụng trong phòng tắm cho khách.

“Doanh nghiệp chủ yếu sản xuất các sản phẩm phục vụ tắm rửa, rửa bát, đồ dùng nhà bếp và một số sản phẩm trang trí. Nguyên liệu đều được trồng ở Đồng Tháp, sau đó chế biến ngay tại nhà máy địa phương để tạo thành phẩm. Tùy theo độ tuổi của quả mướp khi thu hoạch, doanh nghiệp sẽ sử dụng cho từng loại sản phẩm khác nhau như miếng rửa mặt, bông tắm hay miếng rửa bát…”, bà Nga cho hay.

Đại diện Công ty TNHH Làng Mướp thông tin thêm, giá sản phẩm dao động từ khoảng 19.000 đến 64.000 đồng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Trung bình mỗi sản phẩm có thể sử dụng khoảng 4 tháng trong điều kiện gia đình. Sản phẩm được xử lý bằng công nghệ sinh học chống mốc, chỉ cần treo khô sau khi sử dụng mà không cần phơi nắng.

“Thông qua hội chợ, doanh nghiệp mong muốn lan tỏa các sản phẩm thân thiện với môi trường, gợi lại những giá trị tự nhiên quen thuộc gắn với ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Sơ mướp vốn là vật dụng giản dị trong đời sống sinh hoạt trước đây, nay được phục hồi và phát triển thành các sản phẩm tiêu dùng hiện đại, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với hệ sinh thái”, bà Nga bày tỏ.

Cũng theo đại diện doanh nghiệp này, xu hướng tiêu dùng xanh, hạn chế rác thải nhựa đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, có thể phân hủy sinh học như sơ mướp không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp người dùng quay trở lại với những giá trị bền vững, gần gũi, tiết kiệm.

Doanh nghiệp kỳ vọng, thông qua các hội chợ và hoạt động xúc tiến thương mại, người tiêu dùng sẽ hiểu rõ hơn về sản phẩm, từ đó thay đổi thói quen sử dụng các vật dụng nhựa dùng một lần, chuyển sang những lựa chọn xanh, an toàn và có trách nhiệm hơn với môi trường. Đồng thời, việc phát triển “làng mướp” cũng góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương, hình thành chuỗi giá trị nông sản gắn với tiêu dùng bền vững.

Trong dài hạn, doanh nghiệp hướng tới mở rộng thị trường trong nước, đưa các sản phẩm từ sơ mướp trở thành lựa chọn quen thuộc trong mỗi gia đình, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần quảng bá các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường của Việt Nam ra thế giới.

Không chỉ các sản phẩm thân thiện môi trường, nhiều mặt hàng gia dụng thiết thực cũng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng tại hội chợ.

Bà Nông Thị Liệp, đại diện Công ty TNHH BGHOME Việt Nam cho biết, tại hội chợ, doanh nghiệp mang đến các dòng sản phẩm thớt gỗ phục vụ nhu cầu gia dụng. Sản phẩm được làm từ nhiều loại vật liệu như gỗ cao su, gỗ tếch, gỗ óc chó và gỗ tre.., với mức giá dao động từ khoảng 50.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy kích thước và chất liệu.

Theo bà Liệp, quy trình sản xuất thớt khá công phu, từ khâu xẻ gỗ, xử lý bề mặt, ghép phôi, ép định hình đến cắt hoàn thiện sản phẩm. Nguyên liệu chủ yếu được nhập khẩu để bảo đảm chất lượng và độ bền.

“Sản phẩm của doanh nghiệp đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ với các đơn hàng số lượng lớn. Trong nước, doanh nghiệp chủ yếu bán hàng qua các kênh thương mại điện tử như Shopee, TikTok, Facebook và mới bắt đầu tham gia các hội chợ để quảng bá trực tiếp tới người tiêu dùng”, bà Liệp thông tin.

Thông qua hội chợ, doanh nghiệp kỳ vọng không chỉ gia tăng doanh số bán hàng mà còn mở rộng mạng lưới phân phối, tìm kiếm thêm các đại lý, đối tác bán buôn để đưa sản phẩm tiếp cận nhiều thị trường hơn. Đây cũng được xem là cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu chất lượng, mẫu mã sản phẩm tới người tiêu dùng, qua đó xây dựng niềm tin và nhận diện thương hiệu.

Theo đại diện doanh nghiệp, tại các hội chợ, hoạt động chủ yếu vẫn là bán lẻ và quảng bá sản phẩm. Các đơn hàng lớn thường đến sau khi khách hàng đã trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu kỹ về chất lượng và quy trình sản xuất, rồi mới liên hệ đặt hàng số lượng lớn. Vì vậy, hội chợ được coi là kênh xúc tiến thương mại quan trọng, giúp doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường, gia tăng đơn hàng và khẳng định chỗ đứng của sản phẩm trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.