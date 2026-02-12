Doanh nghiệp quốc tế tích cực chào bán hàng cho người Việt tại Hội chợ Mùa Xuân

(VTC News) -

Trong nhịp sôi động của thị trường dịp Tết, Hội chợ Mùa Xuân 2026 trở thành không gian giao thoa văn hóa - thương mại quy mô lớn, nơi sản phẩm quốc tế tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Việt Nam.

Tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại Việt Nam, ông Naresh Babu - Trưởng phòng Kỹ thuật của Hội đồng Tơ lụa Trung ương Ấn Độ, cơ quan trực thuộc Bộ Dệt may Ấn Độ - cùng 10 doanh nghiệp thành viên đã giới thiệu tới công chúng Việt Nam các dòng tơ lụa tự nhiên mang đậm dấu ấn văn hóa và kỹ thuật thủ công lâu đời của nước này. Những sản phẩm được trưng bày gây ấn tượng bởi chất liệu tự nhiên, kỹ thuật dệt tinh xảo, màu sắc phong phú và hoa văn đa dạng.

Ông Naresh Babu khẳng định, việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân không chỉ đơn thuần là hoạt động giới thiệu sản phẩm mà còn là cơ hội để tăng cường hợp tác kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ cũng như mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam và khu vực. Thông qua giao lưu trực tiếp với doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam, các đơn vị tham gia có điều kiện nắm bắt rõ hơn xu hướng thị trường, thị hiếu tiêu dùng và tiềm năng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Sản phẩm tơ lụa truyền thống, cao cấp của Ấn Độ trưng bày tại Hội chợ Mùa Xuân.

Còn ông Bùi Trung Thướng - Tham tán thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ - cho biết, theo ghi nhận, gian hàng của Ấn Độ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ những ngày đầu hội chợ.

"Không chỉ người tiêu dùng quan tâm đến chất lượng, mẫu mã sản phẩm mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực dệt may, thời trang và thiết kế cũng chủ động tìm hiểu, trao đổi thông tin nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài. Việc kết hợp giữa trưng bày sản phẩm thương mại với các hoạt động trao đổi chuyên môn đã tạo nên sức hút riêng cho gian hàng", ông Thướng nói.

Cũng theo ông Thướng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến khả năng hợp tác với các đối tác Ấn Độ trong việc phát triển sản phẩm bền vững, ứng dụng kỹ thuật mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây được xem là những hướng đi phù hợp trong bối cảnh ngành dệt may đang chịu sức ép lớn từ yêu cầu chuyển đổi xanh, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Gian hàng của Ấn Độ, vì vậy, không chỉ làm phong phú cho các hoạt động giao thương của Hội chợ Mùa Xuân mà còn mở ra triển vọng mới cho hợp tác thương mại song phương trong lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển.

Đồng quan điểm, bà Dương Hoa Lê - nhà điều hành và sáng lập Công ty TNHH Hoa Lê Hàn Quốc - cho rằng, hội chợ Mùa Xuân lần này mang lại trải nghiệm đặc biệt với quy mô lớn, được tổ chức hoành tráng, gây ấn tượng mạnh ngay từ không gian trưng bày.

“Tham gia hội chợ, mục tiêu của doanh nghiệp quốc tế không chỉ dừng ở quảng bá sản phẩm mà còn lan tỏa giá trị chăm sóc sức khỏe đến người tiêu dùng, xây dựng hình ảnh rõ ràng và bền vững trong thị trường Việt Nam”, bà Hoa Lê nhấn mạnh.

Không gian hội chợ vì vậy trở thành “cầu nối” hiệu quả giữa sản phẩm quốc tế và thị trường trong nước, nơi người tiêu dùng được trải nghiệm, so sánh, tìm hiểu và hình thành niềm tin với những thương hiệu mới.

Gian hàng bán sản phẩm Nga của Công ty TNHH Nguyễn Hồng.

Qua quá trình phân phối sản phẩm cũng như tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tại hội chợ, bà Lê nhận thấy người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, với tiêu chí lựa chọn ngày càng cao. Bên cạnh yếu tố giá, người tiêu dùng chú trọng nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, mức độ an toàn và lợi ích lâu dài mà sản phẩm mang lại.

Tham gia đoàn doanh nghiệp Philippines sang Việt Nam tham dự hội chợ Mùa Xuân 2026, nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp khảo sát, thẩm định sản phẩm. Ông Mandel V. Panizares, Green Agricultural Products trading (Công ty Thương mại sản phẩm Nông nghiệp xanh) bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực nông sản, đặc biệt là hạt điều, cacao, cà phê.

Việc tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm sản phẩm ngay tại hội chợ đã giúp doanh nghiệp đối tác có cái nhìn thực tế hơn về năng lực sản xuất, chất lượng hàng hóa và khả năng đáp ứng đơn hàng của doanh nghiệp Việt Nam, thay vì chỉ tiếp cận thông qua hồ sơ hay hình ảnh gián tiếp.

Đại diện Green Agricultural Products Trading cũng chia sẻ, là doanh nghiệp phát triển trong ngành cung ứng thực phẩm của Philippines, chuyên nhập khẩu và phân phối các loại hạt, cà phê, trái cây sấy khô và rau củ sấy khô cao cấp, hiện nay Green Agricultural Products tradingđang tìm kiếm các đối tác tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam để mở rộng thị phần.

Ở chiều ngược lại, Tham tán Lê Phú Cường cho rằng, Hội chợ Mùa Xuân 2026 cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với doanh nghiệp, thị trường Philippines, một thị trường được đánh giá là còn nhiều dư địa nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, thời gian qua đã ghi nhận nhiều doanh nghiệp trong nước chủ động gửi hồ sơ năng lực, catalogue sản phẩm, mẫu hàng hoặc cử đại diện sang tìm hiểu thị trường, tham gia các sự kiện hội chợ, triển lãm, tuần hàng, hội thảo do Thương vụ phối hợp tổ chức tại Philippines. Nhiều doanh nghiệp thậm chí đã đầu tư gian hàng riêng để trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các triển lãm chuyên ngành về xây dựng, chế biến thực phẩm, đóng gói, điện dân dụng, thực phẩm - đồ uống và các lễ hội mua sắm, ẩm thực tại Philippines.

Những hoạt động đó không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm, hàng hóa mà còn lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới người tiêu dùng Philippines. Sự hiện diện ngày càng rõ nét của hàng Việt trong các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị và kênh phân phối hiện đại tại thị trường Philippines là tín hiệu tích cực cho thấy thương hiệu Việt đang từng bước tạo được dấu ấn tại thị trường này.