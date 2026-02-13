Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự tổng duyệt Lễ bế mạc hội chợ Mùa Xuân 2026

Hội chợ đã xây dựng không gian tiêu dùng mang đậm sắc xuân, quy tụ sản phẩm Việt Nam chất lượng cao và đặc sản vùng miền, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, trình diễn văn hóa nghệ thuật. Qua đó, khách tham quan không chỉ mua sắm mà còn trải nghiệm giá trị truyền thống gắn với sản phẩm Việt, góp phần nâng cao sức hấp dẫn sự kiện và quảng bá hình ảnh, năng lực sản xuất - thương mại của các địa phương.