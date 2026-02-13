Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự tổng duyệt Lễ bế mạc hội chợ Mùa Xuân 2026

Sáng 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) diễn ra buổi tổng duyệt Lễ bế mạc hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia, dự tổng duyệt Lễ bế mạc hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Lễ bế mạc hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ diễn ra tối nay 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên Kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Buổi tổng duyệt Lễ bế mạc hội chợ Mùa Xuân 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn mang đến đêm nghệ thuật đặc sắc.
Các nghệ sỹ: Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung, Hòa Minzy, Double2T, ST Sơn Thạch..."đổ bộ" lễ bế mạc.
Dàn sao Táo quân quen thuộc dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.
Sau 12 ngày tổ chức, Bộ Công Thương đánh giá Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã thành công trong việc tạo ra một không gian lễ hội Tết và Xuân rộn ràng.
Sự kiện không chỉ đơn thuần là nơi mua bán mà còn kết hợp phong phú giữa các hoạt động trải nghiệm sản xuất, kinh doanh với trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian và hiện đại.
Qua đó, hội chợ đã thành công trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh vùng miền và khơi dậy niềm tự hào của người dân đối với sản phẩm Việt Nam.
Hội chợ đã xây dựng không gian tiêu dùng mang đậm sắc xuân, quy tụ sản phẩm Việt Nam chất lượng cao và đặc sản vùng miền, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, trình diễn văn hóa nghệ thuật. Qua đó, khách tham quan không chỉ mua sắm mà còn trải nghiệm giá trị truyền thống gắn với sản phẩm Việt, góp phần nâng cao sức hấp dẫn sự kiện và quảng bá hình ảnh, năng lực sản xuất - thương mại của các địa phương.