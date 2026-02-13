Doanh nghiệp liên tục chốt đơn hàng với đối tác ngoại tại Hội chợ Mùa Xuân

(VTC News) -

“Điểm đến” của khách quốc tế

Những ngày cuối, dù sát tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại Hội chợ Mùa Xuân vẫn khá nhộn nhịp. Đáng nói, không chỉ người mua người bán rộn ràng, thể hiện ở sức mua nội địa tăng mạnh mà còn ở những cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp cũng diễn ra ngay tại gian hàng.

Ông Đặng Thanh Thiên Hậu - Giám đốc Công ty TNHH Yến sào Fanza (An Giang) - chia sẻ: “Sau khai mạc 1-2 hôm đầu bán hàng chưa đông. Nhưng đến ngày thứ 3-4, người dân bắt đầu mua sắm nhiều. Đặc biệt thứ Bảy, Chủ nhật vừa qua rất đông. Nhân viên của tôi đứng từ sáng đến tối, bán cả ngày rất sôi động”.

Doanh thu riêng hai ngày cuối tuần đạt 40-50 triệu đồng/ngày, đây là con số không nhỏ với một sản phẩm cao cấp, phân khúc tiêu thụ không rộng như yến sào. Tuy nhiên, theo ông Hậu, điều đáng giá hơn doanh thu bán lẻ chính là những cơ hội xuất khẩu mở ra từ hội chợ.

Giao dịch mua bán tại hội chợ Mùa Xuân làm nhộn nhịp thêm không khí Tết Bính Ngọ 2026.

Fanza vốn định hướng xuất khẩu 80-90% sản lượng, thị trường chính là Trung Quốc, cộng đồng người châu Á tại Mỹ, Campuchia và sắp tới là Đài Loan (Trung Quốc). Trong bối cảnh hai năm qua thị trường Trung Quốc chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại, nhu cầu sản phẩm cao cấp suy giảm, việc tìm kiếm kênh mới trở thành yêu cầu cấp bách.

“Ban tổ chức có kết hợp đưa đoàn doanh nghiệp nước ngoài về tham quan hội chợ, tôi thấy đây là ý tưởng hay. Ngoài bán hàng Tết, doanh nghiệp muốn kết nối với nhau, kết nối với doanh nghiệp xuất khẩu. Đây là cơ hội để xúc tiến xuất khẩu mạnh hơn trong năm 2026”, ông Hậu nói.

Ngay tại hội chợ, Fanza đã gặp hai doanh nghiệp Trung Quốc có đầu tư nhà máy tại Việt Nam, sở hữu hệ thống phân phối sẵn tại thị trường Trung Quốc. “Họ yêu cầu số lượng tổ yến lớn. Hai bên đang báo giá và làm việc với nhau. Quan trọng là họ khen chất lượng sản phẩm tốt, giá thành phù hợp”, ông Hậu thông tin.

Ngoài ra, một đơn vị trung gian đang xuất khẩu yến sang Trung Quốc cũng đặt vấn đề lấy tổ yến tinh chế và dòng chế biến sâu để đưa vào kênh phân phối của họ. “Với đơn vị trung gian, đàm phán hợp tác gần như 90% đã xong. 10% còn lại là sang Trung Quốc khảo sát hệ thống phân phối và bước cuối cùng là chuyển hàng”, ông Hậu tiết lộ.

Ông Tô Công - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông nghiệp và dược liệu Phong Thảo.

Với doanh nghiệp có vốn đầu tư và hệ thống phân phối sẵn tại Trung Quốc, ông Hậu đánh giá “tỷ lệ thành công khá cao”. Đó là cơ hội để sản phẩm Việt bước vào siêu thị Trung Quốc một cách bài bản, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trung gian.

Tại khu gian hàng của TP.HCM, ông Tô Công - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông nghiệp và dược liệu Phong Thảo - cũng ghi nhận hiệu quả tương tự.

Phong Thảo mang đến hội chợ sản phẩm trái nhàu kết hợp dược liệu bản địa. “Sau lễ khai mạc, chúng tôi được quảng bá thương hiệu rất tốt. Không chỉ khách trong nước mà khách nước ngoài đến tham quan, lượng hàng bán ra khá tốt”, ông Tô nói.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã tiếp xúc với khách từ Trung Quốc và Hàn Quốc - những thị trường mà công ty từng xuất khẩu. “Khách mong muốn đưa nông sản, dược liệu sạch của Việt Nam sang triển lãm tại Trung Quốc. Họ mong muốn đôi bên kết hợp sâu hơn để có phương án tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam triển lãm tại nước họ”, ông Công chia sẻ.

Nhiều kỳ vọng cho doanh nghiệp

Theo ông Hậu, đây là lần thứ ba Fanza tham gia các sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp tổ chức, từ triển lãm A80 đến Hội chợ Mùa Thu và nay là Hội chợ Mùa Xuân. “Tôi thấy công tác tổ chức rất tốt. Từ đi lại, xe điện đưa khách từ ngoài vào trong và ngược lại, đến an ninh đều đảm bảo. Sản phẩm chúng tôi bày bán tuyệt đối an toàn. Du khách yên tâm mua sắm”.

Sự chỉn chu ấy không chỉ phục vụ khách nội địa mà còn tạo ấn tượng với đối tác ngoại. “Khách dù đến trực tiếp hoặc chỉ đi ngang thôi nhưng đêu quan trọng. Vì vậy tôi bày gian hàng đẹp, chỉn chu nhất có thể”, ông Hậu chia sẻ.

Ở góc nhìn khác, ông Tô Công đánh giá cao việc Bộ Công Thương định hướng xây dựng hội chợ quy mô quốc gia, mang tầm quốc tế.

“Khi Bộ tổ chức hội chợ quốc tế, doanh nghiệp chúng tôi thực sự kỳ vọng. Trong quá trình tham gia hội chợ, chúng tôi được giao thương, tạo mối kết nối để xúc tiến thương mại ra nhiều nước hơn”.

Thực tế cho thấy, với các sản phẩm đặc thù như yến sào hay dược liệu, việc tiếp cận khách hàng qua kênh online như Alibaba chỉ đem lại doanh thu trung bình, thời gian tiếp cận dài. Trong khi đó, gặp trực tiếp, kiểm chứng sản phẩm, trao đổi ngay tại gian hàng giúp rút ngắn quá trình xây dựng niềm tin.

Hội chợ Mùa Xuân, vì thế, không chỉ là sân chơi ngắn hạn. Đó là phép thử năng lực doanh nghiệp, là nơi sản phẩm Việt được đặt dưới con mắt thẩm định của cả người tiêu dùng trong nước lẫn đối tác quốc tế.

Bước sang năm 2026, dù dự báo còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp vẫn đặt kỳ vọng vào làn sóng xúc tiến mới. “Chúng tôi kỳ vọng tìm được đối tác quốc tế để xuất khẩu năm 2026 bùng nổ”, ông Hậu cho hay.