+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Tâm thức Việt: Lì xì Tết: Bao nhiêu là đủ?
(VTC News) -
Lì xì Tết mang ý nghĩa chúc phúc hay đang trở thành áp lực vô hình mỗi dịp xuân về?
Cẩm Lai - Hoa Châu
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Khởi tố kẻ hành hung dã man nam sinh lớp 9 ở Tây Ninh
21:35 13/02/2026
Bản tin 113
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026
21:15 13/02/2026
Thị trường
Podcast: Chuyện tình của những nữ vương
21:05 13/02/2026
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael DeSombre
20:21 13/02/2026
Thời sự quốc tế
Cảnh sát giải cứu kịp thời 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân ở Quảng Ninh
20:18 13/02/2026
Tin tức 24h qua
Lộ diện tài xế lái xe gây tai nạn chết người trên đại lộ Thăng Long rồi bỏ trốn
20:15 13/02/2026
Tin nóng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự của TP.HCM, Cao Bằng, Quảng Trị
20:07 13/02/2026
Chính trị
TRỰC TIẾP: Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân năm 2026
19:50 13/02/2026
VTC NEWS TV
Công an TP.HCM triệu tập bảo vệ hăm dọa tài xế Xanh SM
19:28 13/02/2026
Pháp luật
Yêu cầu bổ sung chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
19:28 13/02/2026
Tin nóng
Ban Bí thư yêu cầu 'ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay'
19:01 13/02/2026
Chính trị
Tàu chở hàng xuyên Đại Tây Dương hoàn toàn bằng năng lượng xanh
18:59 13/02/2026
Giao thông xanh
Thủ đoạn của nhóm người trẻ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng
18:32 13/02/2026
Bản tin 113
Trẻ nhỏ ngủ gục trên xe máy theo cha mẹ rời Thủ đô về quê đón Tết
18:03 13/02/2026
Tin nóng
Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới
17:03 13/02/2026
Bản tin 113
Doanh nghiệp liên tục chốt đơn hàng với đối tác ngoại tại Hội chợ Mùa Xuân
17:00 13/02/2026
Thị trường
Ông Nguyễn Trọng Đông làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội
16:56 13/02/2026
Tin nóng
Uống 8 lon bia vẫn lái ô tô, nữ tài xế tông Chủ tịch xã tử vong lĩnh 3 năm tù
16:47 13/02/2026
Pháp đình
Cửa ngõ sân bay, bến xe Miền Đông khác lạ chiều 26 Tết
16:30 13/02/2026
Đời sống
Ngắm cụm linh vật ‘Bát mã truy phong’ bên bờ vịnh di sản ở Quảng Ninh
16:25 13/02/2026
Đời sống
Nhiều người ra bến từ sớm, ngủ gật chờ xe về quê đón Tết
16:14 13/02/2026
Tin nóng
Mỹ: Xả súng tại Đại học Nam Carolina, hai người thiệt mạng
16:07 13/02/2026
Thời sự quốc tế
XSMB 13/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/2/2026
16:00 13/02/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 13/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/2/2026 - Xổ số Mega 6/45
16:00 13/02/2026
Xổ số
Tuổi xông đất năm 2026 cho gia chủ sinh năm 1986
16:00 13/02/2026
Gia đình
'3 có, 1 không' để người bệnh mỡ máu tránh nhập viện ngày Tết
15:56 13/02/2026
Tư vấn
Honda Việt Nam đồng hành cùng Bộ GD&ĐT tổ chức chuỗi tọa đàm
15:43 13/02/2026
Tin tức - Sự kiện
Ô tô 45 chỗ nhồi nhét 83 hành khách, bị phạt hơn 200 triệu đồng
15:40 13/02/2026
Tin nóng
Vườn xuân bên trong công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM
15:25 13/02/2026
Đời sống
Thùng Tết Tiger 2026: Món quà khai xuân bản lĩnh, vạn sự hanh thông
15:23 13/02/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân