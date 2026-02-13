Uống 8 lon bia vẫn lái ô tô, nữ tài xế tông Chủ tịch xã tử vong lĩnh 3 năm tù

(VTC News) -

Ngày 13/2, TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) mức án 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Chi là nữ tài xế đã lái ô tô, tông ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk tử vong trên quốc lộ 27.

Bà Chi khi bị khởi tố.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 3/10/2025, Chi điều khiển ô tô 47A-461.73 đến quán của một người quen tại xã Đray Bhăng để phụ nấu ăn.

Khoảng 19h cùng ngày, Chi cùng với chủ nhà và 7 người đàn ông khác tổ chức ăn cơm, uống bia.

Trong quá trình đó, Chi đã uống khoảng 8 lon bia (thể tích mỗi lon 330 ml, nồng độ cồn 4,5%).

Đến hơn 21h cùng ngày, mẹ chồng gọi Chi về nhà vì con nhỏ đang khóc. Sau đó, Chi điều khiển ô tô 47A - 461.73 rời quán, trở về nhà tại xã Ea Ktur.

Khi di chuyển trên quốc lộ 27, đoạn qua thôn 4, xã Đray Bhăng, do không chú ý quan sát nên ô tô của Chi đã tông trúng ông Lê Phước Toàn (Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng) khi ông đang chỉ đạo và trực tiếp đứng điều tiết giao thông trên đoạn đường đang bị ngập nước.

Sau va chạm, Chi dừng xe, cùng một số người khác đưa ông Toàn vào lề đường. Khi ông Toàn được đưa đi cấp cứu, Chi rời khỏi hiện trường, trở về nhà cho con ăn.

Sau đó, Chi rời khỏi nhà, bịa chuyện cãi nhau với chồng rồi nhờ một người bạn đến đón, ngủ qua đêm trên ô tô cùng bạn. Trong quá trình đó, Chi cũng tắt nguồn rồi vứt bỏ điện thoại của mình.

Sáng 4/10/2025, khi biết tin ông Toàn đã tử vong, Chi mượn điện thoại gọi chồng đến đón mình. Đến 8h30 cùng ngày, Chi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.

Công an đã kiểm tra nồng độ cồn của Chi nhưng tại thời điểm kiểm tra, nữ tài xế này không vi phạm do, Chi bỏ đi sau khi xảy ra tai nạn, đến 8h30 ngày hôm sau mới ra đầu thú nên nồng độ cồn không còn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Chi đã thừa nhận trước khi gây tai nạn có sử dụng bia. Ngoài ra, các nhân chứng khác đều thừa nhận có uống bia cùng nữ tài xế này. Công an cũng trích xuất camera tại quán nhậu liên quan, xác định Chi uống khoảng 8 lon bia.

Vì vậy, quá trình điều tra, xác định Chi vi phạm Luật phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024.