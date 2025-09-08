Thông tin mới nhất vụ chủ cơ sở nha khoa TP.HCM dùng gậy sắt tấn công khách hàng

(VTC News) -

Video chủ cơ sở nha khoa bóp cổ, lấy gậy sắt tấn công khách hàng.

Ngày 8/9, Công an phường Hạnh Thông (TP.HCM) xác nhận lập hồ sơ điều tra, xác minh hành vi cố ý gây thương tích sau khi nữ khách hàng tố bị chủ cơ sở nha khoa hành hung, đập điện thoại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 3/9, chị Nguyễn Thị T.T. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) đến nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghỉ để gặp bác sĩ N.T.T.C. trao đổi về kết quả điều trị răng không như ý.

Chị T.T. cho biết, từ năm 2021 chị niềng răng tại cơ sở này. Sau hai năm, phát hiện răng có dấu hiệu nghiêng vào trong, chị được bác sĩ trấn an. Đến tháng 5/2025, khi đi khám tại cơ sở khác, chị được chẩn đoán bị tiêu xương răng và phải tháo niềng sớm.

Chủ cơ sở nha khoa bóp cổ, lấy gậy sắt đánh khách hàng.

Tháng 8 vừa qua, sau khi tháo niềng, răng của chị bị nghiêng vào trong, thiếu thẩm mỹ. Dù nhiều lần liên hệ, nhưng không nhận được phản hồi, chiều 3/9 chị T.T. đã trực tiếp đến phòng khám trao đổi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, chị T.T. dùng điện thoại quay lại thì bất ngờ bị bà C. dùng gậy sắt đánh vào bụng và hông chị T., kéo chị từ ghế sofa xuống sàn, ném dép vào mặt, cào xước da và bóp cổ. Ngoài ra, bà còn phá hoại tài sản cá nhân của chị T., gồm một chiếc iPhone 11 trị giá 16 triệu đồng và kính Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng.

Hậu quả, chị T.T. bị xây xước ở cổ, tay, vai, đau đầu phải nhập viện điều trị. Điện thoại iPhone và kính mắt của chị cũng bị hư hỏng.

Ngày 6/9, sau khi clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Hạnh Thông đã đến bệnh viện lấy lời khai của nạn nhân, lập hồ sơ điều tra hành vi cố ý gây thương tích và xem xét các dấu hiệu vi phạm khác (nếu có).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.